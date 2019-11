El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, bicampeón de la Copa Libertadores con el Santos, dijo en una entrevista con Efe que le sorprendió la “ascensión” del Flamengo y auguró una final “difícil” contra River Plate este sábado en Lima.

“Para todos nosotros fue una sorpresa esa ascensión del Flamengo. Es una cosa maravillosa lo que está ocurriendo”, afirmó el exdelantero brasileño sobre el buen estado de forma del club de Río de Janeiro, en el museo que lleva su nombre, en la ciudad de Santos (sureste).

El tricampeón mundial con su selección (1958, 1962, 1970) alertó de que los equipos argentinos “son siempre difíciles”, aunque no tiene ninguna duda de que será “un partido maravilloso” para todos los aficionados del fútbol.

También recomendó a los jugadores del Flamengo de cara a esa final “preocuparse con su equipo”, “jugar al fútbol” y evitar cualquier tipo de provocación sobre el terreno de juego, algo por otra parte “natural” a todos los equipos y no solo a los argentinos.

"La provocación de los argentinos de la que todos hablan es la misma que la de los uruguayos, dependiendo del equipo; los chilenos también actúan así, es una cosa dentro del campo", explicó.

Afirmó que, en su época, él también era provocado en el terreno de juego por el equipo rival, así como lo eran Garrincha, o como hoy lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros que citó.

"Cualquier jugador que entre en campo y llame la atención siempre tendrá a alguien marcándole, provocándole, eso es una cosa que va a ocurrir siempre, es natural", completó el considerado por muchos como el mejor jugador de la historia.

Flamengo, que solo ha ganado una Libertadores en sus 124 años de historia (1981), y River Plate, campeón en 2018, se enfrentarán por el título en una final a partido único e inédita que se disputará este sábado en el Estadio Monumental de Lima.

Pelé, hoy con 79 años, fue campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones con la camiseta del Santos (1962 y 1963).

En la primera, el conjunto albinegro se impuso a Peñarol en una final que se decidió en el partido de desempate, donde el mítico camisa 10 anotó dos de los tres goles de su equipo.

De la segunda guarda un recuerdo especial, pues fue ante Boca Juniors. En el encuentro de ida Santos ganó 3-2 y en el de vuelta, celebrado en La Bombonera, repitió victoria por 1-2 con gol incluido del atacante.

"No es posible olvidar ese partido, final de un Campeonato, contra un equipo rival, vecino, argentino. Es una de las cosas que uno no olvida nunca porque realmente antes del partido estábamos con esa preocupación, aquel nerviosismo, fue una cosa maravillosa que no olvidamos", recordó.

Si Flamengo gana este año la Libertadores ante River y el Campeonato Brasileño, que tiene prácticamente en el bolsillo, igualará un hito que solo consiguió en Brasil el Santos de Pelé, cuando levantó ambos títulos en las temporadas de 1962 y 1963.

“Espero que Brasil tenga una nueva oportunidad de ganar la Libertadores con el Flamengo”, sentenció Pelé.

