La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo que dio la vuelta al mundo. El clásico disputado en Belo Horizonte acabó con una batalla campal entre futbolistas y miembros de ambos equipos, dejando un saldo de 23 expulsados, una cifra récord en el fútbol brasileño.

