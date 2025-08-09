Ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de agosto de 2025, a las 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Uruguay, las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? GolTV, VTV+ y Disney Plus, transmiten en Uruguay. GolTV y Disney+ en Sudamérica. En México lo televisa GolTV y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y GolTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

