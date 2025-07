Ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Centenario de Montevideo por la final del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2025. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 6 de julio de 2025, desde las 15:00 horas de Uruguay (1:00 PM hora peruana). ¿Dónde ver? VTV Plus, Disney Plus y GolTV transmiten el clásico uruguayo.

