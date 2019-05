Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE vía GolTV Play: juegan partidazo por el Campeonato Uruguayo

Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 12 de Campeonato Uruguayo Apertura en el estadio Campeón del Siglo este día de la semana desde las 1:00 pm. (hora peruana) y por transmisión de GolTV Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

►Nolberto Solano, técnico de la Sub 23: "No voy a copiar a Ricardo Gareca"



►River Plate vs. Atlético Tucumán: blooper de Franco Armani le permitió a Toledo convertir el 3-0 | VIDEO



El Peñarol y el Nacional se verán las caras este domingo en la duodécima fecha del Torneo Apertura uruguayo en un clásico que entrará en la historia por ser el primero que se jugará en el estadio Campeón del Siglo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Campeonato Uruguayo.

Peñarol vs. Nacional: horas y canales en el mundo

Perú 1:00 pm. | GolTV Play

México 1:00 pm.

Ecuador 1:00 pm.

Colombia 1:00 pm.

Bolivia 10:00 am.

Paraguay 10:00 am.

Venezuela 10:00 am.

Brasil 11:00 am.

Argentina 11:00 am.

Chile 11:00 am.

Uruguay 11:00 am.

España 3:00 pm.

El equipo aurinegro afronta el duelo como primero de la tabla de posiciones con 26 puntos, cuatro por encima del segundo a falta de cuatro jornadas por disputarse, sólo cuatro días después de sufrir el duro revés de quedar eliminado de la Copa Libertadores tras igualar como local 0-0 ante el Flamengo de Brasil.

Peñarol igualó sin goles frente a Flamengo y quedó fuera de la Copa Libertadores por diferencia de goles. | Foto: EFE

El Nacional es sexto en el Apertura con 17 puntos, pero está clasificado a los octavos de final del mayor torneo continental de clubes.

El entrenador del Peñarol, Luis Diego López, no podrá contar con Braian Rodríguez y Darwin Núñez, quienes este viernes viajaron a Polonia con la selección de Uruguay para disputar el Mundial sub-20.

Respecto del equipo que igualó ante el Flamengo, los únicos cambios serán la salida de esos futbolistas y el ingreso de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández.

El Nacional, que igualó el pasado martes 1-1 ante el Cerro Porteño en la Libertadores, no podrá utilizar a Santiago Rodríguez, quien también viajó con la celeste a Polonia.

Nacional de Uruguay. (Foto: EFE)

El lugar del centrocampista podría ser ocupado por Matías Zunino o por Kevin Ramírez.

En el resto del equipo titular, el entrenador, Álvaro Gutiérrez, realizará variantes en todas las líneas, ya que en el duelo copero utilizó un equipo alternativo por encontrarse clasificado.

El encuentro entre los dos equipos más laureados del fútbol uruguayo será el primero que no se juegue en el estadio Centenario en torneos oficiales locales desde el 13 de octubre de 1929.

Peñarol vs. Nacional: probables alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez; Gabriel Fernández y Lucas Viatri.



Entrenador: Luis Diego López.



Nacional: Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña; Rafael García, Gabriel Neves; Matías Zunino o Kevin Ramírez, Rodrigo Amaral, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio.



Entrenador: Álvaro Gutiérrez.



Árbitro: Esteban Ostojich.



Estadio: Campeón del Siglo.