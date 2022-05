Plaza Colonia vs. Peñarol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este viernes 13 de mayo por la Primera División de Uruguay a partir de las 6:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Campus Alberto Suppici. Los ‘Albiverdes’ suman siete partidos de manera consecutiva sin conocer la victoria y, en su reciente compromiso, perdió (0-1) frente a Liverpool, aunque en la recta final mostró una mejoría, pero eso no alcanzó. Por eso, esperan romper esta mala racha ante el ‘Carbonero’.

En la previa del duelo, el capitán de Plaza Colonia, Álvaro Fernández, brindó un análisis breve sobre la campaña del equipo. “Es un presente un poco lógico porque hubo muchos cambios en el equipo y los jugadores que llegaron tienen que entender cómo se labura acá. También hemos empatado muchísimo, y todo eso lleva a que la confianza un poco se pierda y ahora estamos necesitados de ese triunfo para volver a creer un poco más en nosotros”, declaró para ‘100% Deporte’ (Radio Sport).

“Más allá de que no estamos con problema de descenso, no es lindo no jugar por nada, tenemos que intentar ganar un partido para que nos ponga en carrera en las clasificaciones para las copas internacionales, esperemos mejorar y es una linda chance hacerlo contra Peñarol”, añadió.

Plaza Colonia vs. Peñarol: horarios

Perú: 6:30 p. m.

México: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Chile: 7:30 p. m.

Por su parte, Peñarol se ubica en el quinto lugar con 19 unidades. En el reciente encuentro, venció por 1-0 a Montevideo Wanderers con gol de Pablo Cepellini y así, estiró su buena racha de 10 compromisos sin conocer la derrota en el torneo local.

Tras la victoria, el DT del ‘Carbonero’, Mauricio Larriera, analizó el encuentro. “Por momentos el funcionamiento fue más parecido a lo de siempre y que durante el año pasado se repitió muchas veces. Con los muchachos, lo que más contento me pone es el día a día, hacen todo lo posible por seguir los lineamientos que les damos”, señaló en conferencia de prensa.

“El resultado es un alivio, pero vengo con un año y cuatro meses. Viví muchas cosas y hoy no es un momento en el que haya que recibir más alivio que durante 2021. Sí, ganar. Sí, mantener el cero. Sí, mejorar el funcionamiento. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, tenemos que estar cerquita”, mencionó.

“Estamos en una construcción, se nos ha complicado por las circunstancias; estamos buscando optimizar los recursos humanos, ser un equipo práctico, y quizá menos vistoso de lo que éramos antes”, añadió.

Plaza Colonia vs. Peñarol: canales

Es importante mencionar que el partido entre Plaza Colonia y Peñarol se transmitirá en exclusiva mediante VTV Uruguay.

Plaza Colonia vs. Peñarol: último partido

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de diciembre del 2021 por las semifinales de la Primera División de Uruguay. Peñarol y Plaza Colonia empataron 1-1, sin embargo, el ‘Carbonero’ ganó por penales (8-7).