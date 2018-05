Peñarol vs The Strongest: se enfrentan por la Copa Libertadores Peñarol necesita ganar a The Strongest y que Atlético Tucumán pierda para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Partido se jugará este jueves 5:15 p.m. EN VIVO ONLINE por Fox Sport 3.

