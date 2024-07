Mientras Julián Álvarez defiende la camiseta de la Selección de Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024 y va en busca de la medalla de oro, los rumores sobre su posible salida del Manchester City son cada vez más fuertes. El delantero argentino no es titular en el club inglés, es el reemplazante común de Erling Haaland y quiere sumar un rol protagónico en el equipo. Y en ese sentido, el técnico Pep Guardiola respondió con absoluta sinceridad.

“Leí que quiere pensar sobre su futuro. Está bien, que lo piense, luego nos informará. Sé que quiere jugar en los momentos importantes, pero los otros también”, expresó Pep Guardiola en conferencia de prensa, con esa frialdad que lo caracteriza para afrontar esta clase de situaciones.

Como se sabe, Julián Álvarez fue consultado sobre su futuro en Manchester City en pleno París 2024 y no pudo garantizar su continuidad en dicho club. “Se habla mucho. Yo estoy enfocado acá porque es un torneo corto. En mi club me siento muy bien, jugué muchísimos minutos. Pero veremos después de los Juegos. Primero, si puedo, me tomaré unos días de vacaciones. Luego se definirá”, manifestó el delantero.

Guardiola, por su parte, considera que Julián Álvarez es un elemento importante dentro de su plantel y la temporada pasada lo demostró en la cancha. Para el técnico, el atacante jugó una cantidad considerable de minutos, aunque no parecen ser suficientes para el futbolista. “Jugó mucho, pero quiere más, está bien. Por eso, que lo piense. Y cuando termine de pensar nos informará”, afirmó.

Por lo pronto, los equipos que están interesados en contar con los servicios de la ‘Araña’ son Atlético Madrid, Paris Saint-Germain y Chelsea. El argentino tiene contrato vigente con Manchester City hasta junio del 2028.





