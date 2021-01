El Barcelona está tras los pasos de Eric García, quien actualmente milita en el Manchester City. El español termina contrato con los ingleses el próximo verano, pero los culés no pierden la esperanza de ficharlo en este mercado de transferencias. En una reciente conferencia de prensa, Pep Guardiola habló sobre la situación del defensa.

El entrenador dejó clara su postura y espera que García siga en el Manchester City: “Espero que no se vaya, aunque quizás en Barcelona saben más que yo. No sé lo que va a pasar, honestamente, pero quizás sí pasa. No puedo decir más”, respondió el español ante la pregunta de los medios.

El central, que acaba de cumplir 20 años, es una de las promesas del fútbol europeo y los azulgranas están dispuestos a tenerlo en sus filas a cualquier costo.

Según el diario ‘AS’, Eric García ya habría aceptado la oferta del Barcelona y solo está a la espera de la firma para concretar su traspaso. El único impedimento sería si dejará al Manchester City ahora en enero o en junio. Su vínculo con los culés sería por cinco temporadas.

Tensa situación

En las últimas semanas, Inglaterra se ha visto sobreexpuesta por el incremento de los casos de coronavirus y en la Premier League evalúan el trámite de la temporada. Pep Guardiola no fue ajeno a la actualidad del país y analizó la situación.

“La situación en el Reino Unido no es culpa de los futbolistas, no pongamos la responsabilidad en ellos. Desde el primer día hemos seguido las recomendaciones del Gobierno. Sabemos la difícil situación que hay aquí y vamos a hacer todo por seguir las normas. Cuando alguien las rompe no es bueno. Espero que marquemos muchos goles, aunque tendremos cuidado en no abrazarnos”, concluyó el técnico del Manchester City.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO SUGERIDO:

Barcelona se fija en Sergio Agüero para reforzar ataque, según The Sun