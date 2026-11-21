Pep Guardiola volvió a acaparar los reflectores del fútbol mundial, pero esta vez lejos de las canchas. Durante su visita oficial a Salvador de Bahía, en Brasil, el entrenador español sorprendió al sumarse de manera espontánea a una rueda de pagode, donde cantó y bailó samba rodeado de músicos locales. El video ya es viral en redes sociales.

La escena ocurrió la noche del viernes en el centro de la ciudad. Tras haber visto videos de la agrupación local OsThiagos, el propio Guardiola pidió a su equipo de prensa que organizara una visita para vivir de cerca la auténtica fiesta, demostrando una faceta relajada y cercana a la cultura brasileña.

Esta parada forma parte de su agenda como embajador global del City Football Group, conglomerado dueño del Esporte Clube Bahia. Antes de su noche de música, el estratega recorrió las instalaciones del club junto al técnico Rogério Ceni, participó en el estreno de un documental institucional y compartió un encuentro con el reconocido cantautor Gilberto Gil, además de haber sostenido días atrás en São Paulo una extensa charla futbolística con Fernando Diniz.

SE VOCÊ FICAR NO BRASIL TEM ISSO TODA SEMANA, PEP! 😭🙏🇧🇷 KKKKKK MOMENTO ÉPICO QUE VOCÊ NÃO ESPERAVA VER, SIMPLESMENTE O GUARDIOLA NAQUELE SAMBA DE SEXTA-FEIRA! 📹: IG/@brunnhosantos72 https://t.co/JaXaXiqjSo — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 21, 2026

La gira del entrenador en suelo brasileño continúa este sábado 21 de noviembre con su presencia en las gradas de la Arena Fonte Nova para presenciar el duelo del Brasileirao entre Bahia y Coritiba. Aunque su estadía en el país alimentó la ilusión de los aficionados por verlo al frente de la ‘Canarinha’, su visita responde estrictamente a compromisos institucionales tras dejar el Manchester City a mediados de año.

En cuanto a su futuro deportivo, Guardiola mantiene firme su decisión de respetar su descanso profesional y no escuchará ofertas hasta principios de 2027. Pese a haber rechazado propuestas recientes de Estados Unidos e Italia, el español tiene a Brasil e Inglaterra como sus destinos predilectos para asumir el reto de una selección nacional con miras al Mundial de 2030.

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