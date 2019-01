Pep Guardiola cumple 48 años: las mejores cincuenta frases del exitoso técnico catalán [VIDEO]

El catalán Pep Guardiola cumple 48 años en medio de una exitosa carrera como entrenador. El ex Barcelona, quien cuenta con 24 títulos en total, ha dejado recordadas frases en su fino camino por el fútbol.

“Yo odio el ‘tiki-taka’. Lo odio. El ‘tiki-taka’ es pasarse el balón por pasar, sin ninguna intención. Y esto no sirve para nada. No crean lo que dicen: ¡El Barça no tenía nada de ‘tiki-taka’! ¡Eso es un invento! ¡No hagan caso!”, dijo cuando le preguntaron sobre el estilo de su Barcelona, que contaba con un a exactitud geométrica que iba más allá de simples pases.

► Sub 20: el día en que Claudio Pizarro jugó de mediocampista en un Sudamericano

► Universitario vs. U. de Concepción: el precio de las entradas para la Noche Crema

Guardiola, ex mediocampista de contención del Barza y La Roja, supo ganar todo con el equipo culé: Liga de España, Copa del Rey, Champions League, Mundial de Clubes, y ambas supercopas.

Tras su paso por el Bayern Múnich solo tuvo éxito a nivel local, aunque le cambio el estilo al equipo alemán y reinventó a futbolistas como Philipp Lahm, defensor a quien lo hizo jugar volante mixto.

Por el momento, en Inglaterra solo ha ganado la Copa de la Liga, Premier League y la Community Shield. Pero, comanda uno de los equipos que mejor juega en la actualidad, un fuerte candidato a ganar la Champions.

A continuación, las mejores frases:

1. “Ciudadanos de Catalunya, ¡ya la tenemos aquí!”



2. “Tranquilos, ya verán como algún día Messi hará un gol de cabeza. Y será un buen gol”



3. “Estoy convencido que lo mejor para el Barça es que Eto’o se marche. Claro que puedo equivocarme, pero estoy aquí para tomar decisiones de este tipo”



4. “Ganar al Real Madrid me da morbo”



5. “Si perdemos seguiremos siendo el mejor equipo del mundo, pero si ganamos seremos eternos”



6. “Perdonaré a los jugadores que no acierten, pero nunca les perdonaré que no se esfuercen”



7. “A lo mejor tienen razón y meo colonia”



8. “Solo hemos ganado tres puntos, pero el cómo quedará para siempre”



9. “Somos de un sitio, de un país llamado Catalunya que está ahí arriba, que pinta muy poco”



10. “Yo no soy psicólogo. Soy un tío que jugó al fútbol y solo tengo el título de entrenador y la selectividad”



11. Mourinho es el puto amo, el puto jefe de la sala de prensa”



12. “José, fuera del campo, ya me ha ganado. Le regalo su Champions particular fuera del campo, que la disfrute y se la lleve a casa”



13. “En esta sala él es el puto jefe, el puto amo y no quiero competir en ningún instante. Solo le recuerdo que hemos estado junto cuatro años. Me conoce y le conozco”



14. “En el campo intento aprender mucho cuando juego contra Mourinho. Fuera del campo intento aprender poco”



15. “Felicité al Real Madrid por la victoria y la copa que ganó. El árbitro de la final de Copa estuvo muy atento y listo. El fuera de juego es por centímetros”



16. “Soy como una mujer. Puedo hacer varias cosas simultáneamente. Puedo controlar ambas situaciones”



17. “El legado de Cruyff es infinito”



18. “Johan era como aquel maestro que siempre esperabas tener clase con él”



19. “Cuando Leo Messi deje el fútbol seguro que habrá un socavón”



20. “Messi es el mejor jugador que hemos visto y creo que será el mejor jugador que nunca veremos”



21. “Ojalá Leo se retiré a los 40 años. Nunca juega mal porque es demasiado bueno para que se pueda permitir eso



22. “Cuando juega sin presión, Messi se aburre y lo siento por aquellos que quieren ocupar su trono, porque es inútil”



23. “¿Quién es más completo que Messi? Es el mejor en todo, en el trabajo, en asociarse, en entender el juego. Es simplemente el mejor futbolista que he visto y veré”



24. “lo único que yo hice en el Barça fue transmitir el aprendizaje de Cruyff y Rexach a las nuevas generaciones”



25. “Fichar por el Real Madrid sería absurdo y contracultural”



26. “Dicen que es más fácil cambiar de mujer que de equipo de fútbol… Y es cierto”



27. “No hay nada más peligroso que no arriesgarse”



28. “Hice todo lo que pude con Ibrahimovic, pero no le supe entender. Es un tema futbolístico”



29. “Asumo equivocarme en los fichajes, pero eso no significa que los jugadores no tuvieran nivel”



30. “Me marché a 6.000 kilómetros de distancia y le pedí (a Rosell) que me dejasen tranquilo, pero no han cumplido su palabra”



31. “Han utilizado la enfermedad de Tito para hacerme daño y eso es algo que no olvidaré nunca”



32. “Yo odio el ‘tiki-taka’. Lo odio. El ‘tiki-taka’ es pasarse el balón por pasar, sin ninguna intención. Y esto no sirve para nada. No crean lo que dicen: ¡El Barça no tenía nada de ‘tiki-taka’! ¡Eso es un invento! ¡No hagan caso!”



33. “La Liga se gana en los últimos ocho partidos, pero puede perderse en los ocho primeros”



34. “Necesito abrazar a mis jugadores y explicarles, necesito convencerles, no hay cosa más maravillosa que intentar meterles tus ideas en las cabezas a tus jugadores”



35. “¿Qué caracteriza a un buen entrenador? Lo que los jugadores dirán de él cuando todo haya terminado”



36. “Los jugadores no son tontos: si te ven dudar, te lo pillan al instante; y si a veces no lo tienes claro, no les hables, vete a tu casa y al otro día, cuando lo tienes claro, les hablas. Son intuición pura los futbolistas, huelen la sangre, cuando te ven débil, te clavan la espada”



37. “En el fútbol soy muy egoísta: el balón lo quiero para mí, y si el contrario lo tiene, no le espero, se lo voy a quitar, que sepa que se lo voy a quitar, que voy a por él. Mis equipos son eso”



38. “Hay frases que he escuchado y que no las creo. ‘Hay que correr poco, el que debe correr es el balón’, por ejemplo. No: aquí hay que correr mucho. Soy menos romántico de lo que a muchos les parece”



39. “Aquellos que dudan de todo son aquellos que más aciertan”



40. “El fútbol es el juego más sencillo del mundo: los pies sólo tienen que obedecer a la cabeza”



41. Cuando ya no puedes motivar a tus jugadores como entrenador es cuando sabes que ha llegado el momento de marcharte”



42. “Soy consciente de que para ustedes no he cumplido por no ganar los tres títulos, tengo que vivir con eso. Pero sé que lo he dado todo”



43. “Aunque no gane el triplete, el Bayern seguirá siendo el mejor club del mundo”



44. “Yo no puedo prometer títulos, pero sí mucho trabajo y dedicación”



45. “Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana”



46. “La herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. He aprendido a aceptar la derrota, que otro es mejor, a levantarme tras no haber hecho bien las cosas, esforzarme para hacerlo mejor...”



47. “Nunca pido nada especial a mis jugadores. Solo que hagan lo que saben y sean atrevidos. Sin atrevimiento, no se sacan adelante los partidos importantes”



48. “Cuando vas a entrenar a un sitio, tienes que intentar transmitir aquello que sientes”



49. “La cosa no está ahora entre Mourinho y yo. No podemos concentrarnos solo en nosotros o alguien más ganará”



50. “Siempre estaré agradecido a la gente que me dio la oportunidad de venir aquí. Quizá no ganemos nada, pero lo vamos a intentar”