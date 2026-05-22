Por Redacción EC

Pep Guardiola confirmó que dejará el Manchester City al final de la presente temporada, poniendo fin a una etapa de diez años que marcó una era en el fútbol europeo. A pesar de tener contrato vigente hasta 2027, el técnico decidió cerrar su ciclo de manera anticipada.

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