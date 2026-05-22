Pep Guardiola confirmó que dejará el Manchester City al final de la presente temporada, poniendo fin a una etapa de diez años que marcó una era en el fútbol europeo. A pesar de tener contrato vigente hasta 2027, el técnico decidió cerrar su ciclo de manera anticipada.

Durante su gestión, Guardiola convirtió al City en una potencia mundial, logrando cerca de 20 títulos, entre ellos seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club. Su estilo de juego y dominio en Inglaterra redefinieron la competencia y elevaron el nivel del equipo a estándares históricos.

En su despedida, el técnico fue claro al señalar que no existe un motivo puntual para su salida, sino una decisión personal: siente que su etapa ha terminado. “No hay razones, es mi momento”, fue parte del mensaje que compartió, reflejando el cierre natural de un ciclo exitoso.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

El último partido de Guardiola al mando del City será ante Aston Villa, donde se espera un homenaje por parte de la afición. Su legado, más allá de los títulos, queda marcado por la transformación del club y su impacto en el fútbol moderno, dejando una huella difícil de igualar.