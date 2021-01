Pep Guardiola fue campeón olímpico en Barcelona ’92 con la selección de España; sin embargo, su postura política le costó que futbolistas como Alfonso y Santiago Cañizares lo miren de reojo. Tras el documental llamado “Tócala de nuevo, Pep”, de Movistar +, MisterChip realizó un vivo en Twitter con los exjugadores.

El técnico del Manchester City en reiteradas ocasiones ha mencionado que es catalán y no español, a pesar de haber jugado por la selección de España. Según el diario ‘Marca’, en el especial de Guardiola dice: “Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años”. Palabras que no habrían caído nada bien para algunos de sus excompañeros.

Separado del plantel campeón

En dicha conversación, Alfonso y Santiago Cañizares fueron muy críticos con las ideas políticas de Guardiola a favor del separatismo catalán y revelaron que Pep no está en el grupo de WhatsApp que tiene como nombre “Chicos de Oro”, por ser el plantel campeón olímpico.

“Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas”, dijo Cañizales.

De acuerdo a la información que maneja el diario ‘Marca’ Guardiola mencionó a sus excompañeros de la selección de España y desmintió la versión de Cañizares: “Aunque el gran Alfonso y Cañizares, compañeros en aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo. En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp, pero como yo no he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora”, finaliza.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Milan vs. Juventus: Federico Chiesa y el 2-1 tras un gran remate desde fuera del área