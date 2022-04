“El ‘Cholo’ Simeone cuando estaba en Argentina, antes de ir al Atlético de Madrid, vino unos días a vernos [a Barcelona]. ¡Y me encantó! Hablamos y me dijo: a mí esto no me gusta, no lo siento”. A Guardiola le quedó grabada aquella charla con el argentino. Ese primer acercamiento como técnicos -ya se habían cruzado siendo futbolistas contemporáneos- dejó en claro sus posturas respecto a cómo ven el fútbol: extremos opuestos, distanciados por más de los diez mil kilómetros que separan Sampedor y Buenos Aires, las ciudades que los vieron nacer. A Pep le gusta tener y cuidar el balón; a Diego Pablo, arrebatarlo. Ese choque de estilos se vio en los cuartos de final de la Champions en el que el Manchester City se impuso al Atlético y clasificó a las semifinales.

En su partido cien en la Liga de Campeones, los de Mánchester se metieron por tercera vez a las semifinales en sus 127 años de historia . Lo hicieron con un empate sin goles (el 1-0 de la ida los clasificó) sin jugar bien, quizá condicionados por el cansancio de haber disputado un duelo de máxima intensidad ante Liverpool el último domingo por la Premier. Pero lo cierto es que fue uno de los City menos lúcidos de la era Pep Guardiola, tanto así que pasaron de promediar 19 remates por partido a disparar solo diez veces. “Si le quitas la camiseta, no sabría que es el City”, dijo Diego LaTorre en plena transmisión de ESPN con toda razón.

Pero más allá del sufrido trámite, el cuadro inglés sonríe y Guardiola saldó una cuenta con Simeone. Ocurre que la única vez que se habían enfrentado en fase eliminatoria fue en las semifinales de 2015-16. Esa vez, el Atlético de Madrid ganó 1-0 en la ida al Bayern Múnich y en la vuelta perdió 2-1 aunque se metió en la definición por el gol de visitante, una regla que hoy no existe.

“En la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar un 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacio”, había dicho Pep tras ganar la ida hace una semana. “Soy entrenador desde el 2005 y jamás fui despectivo con un colega”, respondió el ‘Cholo’ antes de la vuelta. La llave se jugó en el Etihad Stadium, en el Wanda Metropolitano y en las salas de prensa.

9 - Pep Guardiola se ha convertido en el entrenador que más veces ha alcanzado las semifinales de la #ChampionsLeague en la historia de la competición (9).



4 - @FCBarcelona_es 💙❤

3 - @FCBayernES ❤❤

2 - @ManCityES 💙🤍



Único#UCL #AtletiManCity pic.twitter.com/vjUDQVrqwd — OptaJose (@OptaJose) April 13, 2022

Pep, clasificación histórica y una semifinal ante un viejo conocido

Acostumbrado a dominar, el Manchester City sobrevivió en el Wanda Metropolitano. Pero demostró que poco a poco va ganando terreno en Europa pasando llaves con jerarquía y sabiduría. Atrás quedaron esas fases ante Mónaco y Olympique Lyon en las que hizo todo para ganar y se quedó afuera. Ahora está entre los cuatro mejores y enfrentará al Real Madrid, un viejo conocido para Pep Guardiola, el técnico ahora con más semifinales (9) en la historia de la Champions.

El español llegó a cuatro semis con el Barcelona, tres con el Bayern y ahora dos con el City. La deuda a saldar está en levantar la ‘Orejona’ luego de haber dejado el Barza. Con los ‘Citizens’ estuvieron a punto de conseguirlo la temporada pasada pero perdieron ante el Chelsea.

El destino ha vuelto a poner a Guardiola y el Real Madrid frente a frente. Ya midió fuerzas contra ellos en 19 oportunidades, con el Barza, Bayern y Manchester City. El saldo es muy favorable para el entrenador: 11 victorias, cuatro derrotas y cuatro empates. En Champions fueron tres cruces: dos triunfos y una caída. De hecho, aún se recuerda aquella semifinal de 2011 en la que Lionel Messi brilló.

Pep vs. Real Madrid Torneo Fase Resultado 2019-20 Champions League Octavos Manchester City 2-1 Real Madrid 2019-20 Champions League Octavos Real Madrid 1-2 Manchester City 2013-14 Champions League Semifinal Bayern 0-4 Real Madrid 2013-14 Champions League Semifinal Real Madrid 1-0 Bayern 2011-12 Liga de España Fecha 35 Barcelona 1-2 Real Madrid 2011-12 Copa del Rey Cuartos Barcelona 2-2 Real Madrid 2011-12 Copa del Rey Cuartos Real Madrid 1-2 Barcelona 2011-12 Liga de España Fecha 16 Real Madrid 1-3 Barcelona 2011-12 Supercopa de España Final Barcelona 3-2 Real Madrid 2011-12 Supercopa de España Final Real Madrid 2-2 Barcelona 2010-11 Champions League Semifinal Barcelona 1-1 Real Madrid 2010-11 Champions League Semifinal Real Madrid 0-2 Barcelona 2010-11 Copa del Rey Final Barcelona 0-1 Real Madrid 2010-11 Liga de España Fecha 32 Real Madrid 1-1 Barcelona 2010-11 Liga de España Fecha 13 Barcelona 5-0 Real Madrid 2009-10 Liga de España Fecha 31 Real Madrid 0-2 Barcelona 2009-10 Liga de España Fecha 12 Barcelona 1-0 Real Madrid 2008-09 Liga de España Fecha 34 Real Madrid 2-6 Barcelona 2008-09 Liga de España Fecha 15 Barcelona 2-0 Real Madrid