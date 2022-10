Manchester City cayó en su visita a Liverpool (1-0), en la jornada 11 de la Premier League, y hubo doble consecuencia para el equipo: perdió el invicto y quedó a cuatro puntos del Arsenal, el líder. El encuentro en Anfield fue muy complicado para los ‘Citizens’ e incluso Pep Guardiola protagonizó un fuerte cruce con los hinchas locales en una jugada que pudo cambiar la historia.

A los 53 minutos, Phil Foden adelantó a los ‘Ciudadanos’ en el marcador, pero el árbitro Anthony Taylor fue llamado desde el VAR para revisar la acción, debido a que existía una falta previa de Erling Haaland sobre Fabinho. Finalmente, el juez decidió invalidar el gol.

La situación hizo estallar a Pep, quien se encaró con la grada de Anfield, después de que los aficionados de los ‘Reds’ celebraron la anulación de la anotación del Manchester City. Al entrenador catalán no le hizo gracia el gesto de la barra del Liverpool y respondió vitoreando irónicamente a la tribuna.

La reacción de Guardiola tampoco cayó bien entre los fanáticos, que empezaron a abuchear con mayor efusividad contra el estratega. Si bien el incidente no pasó a mayores, el DT reveló, en conferencia de prensa, los inconvenientes que vivió con los hinchas.

Guardiola se queja del gol anulado a Manchester City. Los hinchas de Liverpool lo abuchean. Él sigue el juego. Entendieron todo.pic.twitter.com/71bhLpawK4 — VarskySports (@VarskySports) October 16, 2022

“Intentaron golpearme con monedas, pero no lo consiguieron. Sí, acertaron con el bus hace años (2018), aunque no ahora. La próxima vez lo harán mejor, esta no vez no me dieron. Lo tendrán que intentar el otro año”, confesó Pep, con algo de ironía. Por su parte, Jürgen Klopp lamentó ese hecho contra el español: “Me parece horrible y lo siento. No sabía nada. Me disculpo por ello”.