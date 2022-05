Luego de la eliminación del Manchester City en semifinales de Champions League ante Real Madrid, las críticas a Pep Guardiola han caído de todos lados, uno de sus principales detractores es Patrice Evra, exjugador del Manchester United, quien afirmó que el entrenador español no quiere líderes en su equipo porque el líder es él.

“El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude”, aseveró Evra en Prime Video.

“Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide”, señaló.

Finalmente, aseguró que le Manchester City está traumatizado. “El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero”.

Tras esta lluvia de críticas, Pep Guardiola salió a responder. “Tal vez tenga razón o tal vez esté haciendo una buena declaración para volver a trabajar en el United. Tuve jugadores increíbles en Barcelona, Bayern y City. Podría dar una buena lista. La mayoría de ellos han ganado Copas del Mundo, Eurocopas, Champions y Ligas”.