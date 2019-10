El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, llenó de elogios al argentino Marcelo Gallardo por su destacada labor al mando de River Plate. Además, dijo que es inexplicable que el ‘Muñeco’ no esté nominado a mejor técnico del año.

- ¿Roger Federer contra Perú?: las razones por las que el suizo no vendría a jugar la Copa Davis

- Sergio Peña le dio la bienvenida a Miguel Araujo al FC Emmen con fraterno mensaje en Instagram

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel resultados y darle consistencia año tras año aunque, se le van jugadores, sigue estando (...) Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito", contó Guardiola en una entrevista con TN Sports.

‘Pep’, último campeón de la Premier League, también cuestionó los criterios para elegir a los candidatos al máximo galardón como estratega.

"Hay cosas que no se explican... Estamos nominados tres entrenadores para mejores del año y nunca está él. Parece que solo existe Europa y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo porque creo que no solo un año si no que porque tanto tiempo", señaló.

Finalmente, el ex-Barcelona expresó sus deseos por enfrentar algún equipo de Gallardo. “Sería muy bonito”, añadió.

Por otro lado, Guardiola contó que vio la final de la Copa Libertadores River Plate vs. Boca Juniors y se mostró entusiasmado con la idea de visitar La Bombonera.