Guardiola: el histórico póker con el City que ha conquistado en Inglaterra

Uno de los debates más grandes que se generan alrededor del mundo del fútbol nacen con la siguiente interrogante: ¿Es mejor jugar bonito o ganar como sea? Los pragmáticos defienden su conservadurismo ejemplificado en la última Francia campeona del mundo. Los románticos, por su parte, estaban desamparados hasta que apareció un tipo dispuesto a demostrar que las estadísticas pueden ir de la mano con un estilo que siempre busca el arco rival. Su nombre es Josep Guardiola y desde el 2008, año en el que nació el 'Pep Team' (para muchos el mejor equipo de la historia), no ha parado de ganar títulos con una filosofía marcada.

Este sábado, en el templo del fútbol llamado Wembley, Pep logró un hito sin precedentes en 148 años del fútbol inglés: con el Manchester City ganó los cuatro torneos domésticos que se disputan en una temporada. A la Community Shiled, Premier League y Copa de la Liga; le sumó la FA Cup luego de apabullar 6-0 al Watford en la final con doblete de Sterling y Gabriel Jesús y un tanto de Silvay De Bruyne.



Es cierto que el primer torneo enfrenta a los campeones de la liga y FA Cup un año antes, la Asociación Inglesa de Fútbol cuenta el trofeo para la presente campaña. Así figura en la página web de la mencionada institución.

Los estadísticas de Guardiola deslumbran tanto como lo que logran trasmitir sus equipos en el campo. Su estilo se descubre en los primeros minutos de juego de cualquier partido. No importa si sus jugadores tienen puesta una camiseta azulgrana, roja o celeste. El técnico español ha ganado 27 títulos en 582 partidos oficiales dirigiendo al Barcelona (14), Bayern Múnich (7) y Manchester City (6). Es decir, levanta un trofeo cada 21 encuentros. Además, es el quinto técnico más laureado de todos los tiempos.

Infografía: Marco Quilca León / El Comercio.

Los mejores elogios que puede recibir un técnico se da cuando hablan bien de su equipo. Y este es el mejor City en la historia. De lejos. En la temporada pasada ganó la Premier con cien puntos. Y en esta consiguió el bicampeonato. Si sumamos todos los partidos que disputó, el elenco ‘ciudadano’ jugó 61 encuentros, ganó 52 de ellos, empató cuatro y perdió cinco (160 puntos de 183 posibles). Los impresionantes números del City se deben a un estilo de juego agresivo, que asume riesgos (169 goles a favor) sin perder el equilibrio (39 en contra).

Desde que Guardiola llegó a Manchester (2016), los conservadores argumentan que los petrodólares árabes le han dado los títulos. Con dinero se puede comprar jugadores, no ideas. Es más, refutando dicha crítica se puede señalar que el City de Pep nunca fichó a un jugador por más de 70 millones de euros (Riyad Mahrez fue la contratación más cara por 67 millones).

Fracasar no es no tener éxito mediato o inmediato, fracasar es no intentarlo nunca. Guardiola lo tiene presente y sus equipos son una muestra de ellos. Pueden perder, pero siempre buscarán llegar al arco rival con el arma de su lado: el balón.