Pep Guardiola mostró una de sus reacciones más contundentes en rueda de prensa tras el triunfo 2-0 del Manchester City ante el Newcastle en la ida de semifinales de la Carabao Cup, provocada por una decisión controvertida del VAR. El técnico español se mostró visiblemente frustrado por la larga revisión de casi seis minutos que terminó con el segundo gol de Antoine Semenyo anulado por un fuera de juego muy ajustado, algo que, según él, dejó muchas dudas sobre el uso de la tecnología.

Más allá de la reacción puntual, Guardiola abrió una crítica más amplia al videoarbitraje al recordar otros momentos de la temporada en los que consideró que las decisiones arbitrales fueron inconsistentes. Mencionó un penal no señalado a favor de Phil Foden en un partido de liga contra el mismo rival y una mano de Dean Henderson en la final de la FA Cup, lamentando que el VAR no actuara en esos casos pese a la claridad de las acciones.

Pese a dejar claro que no es “sospechoso” del sistema después de diez años en Inglaterra, Guardiola insistió en que espera explicaciones por parte de Howard Webb, director técnico de arbitraje, para entender por qué el VAR intervino en esta ocasión y no en otras. Su discurso reflejó la mezcla de molestia y sorpresa por ver a cuatro oficiales y la tecnología tardar tanto en tomar una decisión en un momento clave de la eliminatoria.

El técnico también trató de amortiguar la polémica destacando que su equipo logró la victoria y una ventaja importante de cara a la vuelta, pero su crítica al VAR quedó como el tema dominante de su conferencia, alimentando el debate sobre la fiabilidad y consistencia de las revisiones arbitrales en el fútbol inglés.