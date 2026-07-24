Pep Guardiola habló en la previa del Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League (Foto: Getty Images).
Pep Guardiola habló en la previa del Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League (Foto: Getty Images).
Por Redacción EC

El futuro de Pep Guardiola parecía acercarlo a la selección de Italia, pero finalmente el entrenador español decidió no asumir el cargo de director técnico de la ‘Azzurra’. De acuerdo con medios especializados italianos, las negociaciones no prosperarán luego de que el estratega comunicara su negativa a la dirigencia.

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