El futuro de Pep Guardiola parecía acercarlo a la selección de Italia, pero finalmente el entrenador español decidió no asumir el cargo de director técnico de la ‘Azzurra’. De acuerdo con medios especializados italianos, las negociaciones no prosperarán luego de que el estratega comunicara su negativa a la dirigencia.

La posibilidad de ver al exentrenador del Manchester City al frente del combinado italiano generó expectativa en los últimos días, aunque la decisión final del técnico cerró esa opción, al menos en el corto plazo.

Josep Guardiola espera que finalice el 2026 para aceptar desafío de Italia (Foto: AFP)

Prensa italiana revela por qué Guardiola rechazó la propuesta

El periodista Gianluca Di Marzio, reconocido por su cobertura del fútbol italiano, informó que Guardiola comunicó personalmente su decisión a los dirigentes italianos.

“La noche del jueves 23 de julio, Guardiola contactó con Paolo Maldini y Leonardo para comunicarles su decisión final. Rechazó la oferta por motivos estrictamente personales y familiares”, señaló el hombre de prensa.

🚨🇮🇹 Pep Guardiola said no to Italy due to personal decision, it’s not about financial proposal.



Guardiola will be back at coaching at the right time and when he feels new project is the best one possible; now dedicating time to family.



➕ https://t.co/ngpjEneRN4 pic.twitter.com/eaNawqW8ir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Por su parte, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano también confirmó que la decisión de Guardiola no estuvo relacionada con el aspecto financiero. “Pep Guardiola dijo no a Italia por una decisión personal, no se trata de la propuesta financiera”, reveló.

Romano añadió que el técnico español retomará su carrera cuando encuentre un proyecto que considere ideal: “Guardiola volverá a entrenar en el momento adecuado y cuando sienta que el nuevo proyecto es el mejor posible; ahora dedicando tiempo a la familia”.

🚨🇮🇹 Pep Guardiola said no to Italy due to personal decision, it’s not about financial proposal.



Guardiola will be back at coaching at the right time and when he feels new project is the best one possible; now dedicating time to family.



➕ https://t.co/ngpjEneRN4 pic.twitter.com/eaNawqW8ir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

¿Cuál será el próximo destino de Pep Guardiola?

Con la negativa a dirigir a Italia, el futuro de Pep Guardiola vuelve a quedar abierto. Por ahora, el entrenador no tiene previsto asumir un nuevo desafío deportivo y se mantendrá alejado de los banquillos mientras evalúa cuál será el siguiente paso de su carrera.

La decisión también obliga a la Federación Italiana a continuar la búsqueda de un entrenador que encabece el próximo proceso de la selección nacional.

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