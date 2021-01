El Manchester City se encuentra gestionando la ampliación del contrato de Kevin De Bruyne que vence en el 2023. El volante es uno de los protagonistas en el equipo de Pep Guardiola y la Premier League. En la previa a las semifinales de la Carabao Cup donde se medirán con el Manchester United, el técnico fue consultado sobre el futuro del belga.

Guardiola se mostró tranquilo y confiado en que De Bruyne se quedará en el club. “Estoy bastante seguro de que se quedará, pero al mismo tiempo hay que respetar el proceso de renovación. No sé exactamente cómo está yendo la cosa porque no he hablado con Txiki Begiristain, pero sabe perfectamente la percepción que tenemos de él, no solamente como futbolista, sino como persona, lo importante que es para el club. No estoy preocupado”, declaró el español.

Tira y afloja

A pesar de ser un referente en el Manchester City y que el club pretenda extender su vínculo, todavía no llegan a un acuerdo. Según HLN, Kevin De Bruyne espera un buen contrato y no estaría satisfecho con la primera oferta que le ha planteado ‘Citizens’. De acuerdo con el medio, las conversaciones están yendo lentas, pero hay un buen ánimo en el cuadro inglés de seguir teniendo al centrocampista.

De Bruyne llegó al Manchester City en el 2015 y le bastaron cinco años para meterse en la historia del club. El centrocampista fue elegido la temporada pasada como el mejor jugador de la Premier League, a pesar que los ‘Citizens’ no se quedaron con el título.

