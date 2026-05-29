Por Redacción EC

Pep Guardiola volvió a emocionar a los hinchas del Manchester City tras protagonizar un video especial por sus diez años al frente del club. En el material, el técnico catalán recibe mensajes de aficionados y revive momentos clave de una etapa histórica en la que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable.

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