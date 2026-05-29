Pep Guardiola volvió a emocionar a los hinchas del Manchester City tras protagonizar un video especial por sus diez años al frente del club. En el material, el técnico catalán recibe mensajes de aficionados y revive momentos clave de una etapa histórica en la que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable.

Uno de los instantes más conmovedores fue el reencuentro con Braydon Bent, un joven fanático que lo conoció cuando tenía apenas siete años, en una dinámica conocida como el “Pep Taxi”. Una década después, ambos volvieron a encontrarse, recordando aquel primer momento que marcó el inicio de una conexión muy especial.

Pep's Taxi: 10 years later! 🚖



Pep finally gets the chance to show Braydon where he kept all of those trophies... 🏆 pic.twitter.com/zR60d8NA6i — Manchester City (@ManCity) May 28, 2026

Durante el encuentro, el ahora joven seguidor contó cómo su vida cambió tras aquella experiencia, revelando que incluso pudo viajar y cumplir sueños vinculados al fútbol. El momento estuvo cargado de emoción, al punto que no pudo contener las lágrimas, mientras Guardiola lo acompañaba en una escena que refleja el impacto del entrenador más allá de lo deportivo.

El video forma parte de los homenajes organizados por el Manchester City para despedir a Guardiola, quien cierra un ciclo de diez años lleno de éxitos. Más allá de los títulos, el técnico destacó el valor humano del fútbol y el vínculo con los hinchas, dejando claro que su legado trasciende lo conseguido dentro del campo.