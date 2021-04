Sentado frente a las cámaras de la prensa que ha llegado a cubrir la conferencia previa al Manchester City vs. Borussia Dortmund, Pep Guardiola tiene una granada mediática en la mano y la suelta para sorpresa de todos. “Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos (jugadores) están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible. Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos”, dijo no más y las declaraciones explotaron en redes sociales.

Se hicieron virales, principalmente, porque pone en la palestra un tema que es consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que pocos están dándole la importancia debida: la seguidilla de partidos en la temporada 2020-2021 , la cual inició en menos de dos meses (julio-setiembre) de la campaña anterior (2019-2020) paralizada por la llegada del coronavirus.

Guardiola tuvo que anticiparse a los cuestionamientos de la prensa que le consultaron por los seis cambios previos que realizó en el equipo titular del Manchester City que derrotó (2-0) al Leicester en la Premier League, la única de las cinco grandes ligas de Europa que retrocedió a la orden de permitir 5 cambios por partido. En Inglaterra, se usan los 3 recambios clásicos.

“Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos”, dijo el técnico español del actual líder de la Premier League con 74 puntos , 14 más que su escolta Manchester United. Además, es semifinalista de la Copa FA, finalista de la Copa de la Liga y hoy disputa los cuartos de final de la Champions League. Pelear en todos los frentes pone a prueba el rendimiento del equipo.

Ante las afirmaciones que dio el entrenador y aprovechando que el Observatorio de Fútbol CIES presentó el ranking de mejores jugadores del primer trimestre (enero-marzo) de 2021 en las cinco ligas más importantes de la UEFA, en esta nota contrastamos y analizamos cuánto juegan y producen los futbolistas que están en el Top 10 de este índice de rendimiento.

Messi vs. Lewandowski

Con el 75% de los partidos de la temporada europea ya disputados, el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski no solo compiten por la Bota de Oro 2020-2021, donde el delantero del Bayern Múnich suma 35 goles y el ’10′ del Barcelona marcha con 23 tantos , ahora tras la publicación del Observatorio de Fútbol CIES también pelean codo a codo por quién tiene el mejor índice de rendimiento según esta entidad.

Leo marcha en primer lugar con una calificación de 92.5 sobre el máximo de 100; mientras que ‘Lewa’, actual Premio The Best de la FIFA, recibió un puntaje total de 89.5 por los tres primeros meses del año. “Solo los jugadores alineados durante al menos dos tercios de los minutos durante este período (enero-marzo) están incluidos en la clasificación”, resalta en su publicación 331.

Pero, ¿qué evalúa el índice de rendimiento del Observatorio de Fútbol CIES? En el perfil de su página web resaltan que se “ha desarrollado un enfoque sólido para medir el rendimiento de los jugadores sobre una base objetiva (metodología). Los valores presentados se refieren a los últimos minutos jugados a nivel de las 5 grandes ligas utilizando datos proporcionados por OptaPro . El índice de rendimiento general se calcula a partir de las estadísticas de los jugadores en seis áreas del juego: rigor, recuperación, distribución, toma, creación de oportunidades y tiro”, cita el portal de internet.

A partir de estos criterios, se puede discernir que Lionel Messi ha tenido un repunte en su nivel de juego durante los primeros meses de año. Si podemos observar las estadísticas detalladas que ofrece la página especializada Transfermarkt, tenemos que Messi disputó un total de 998 minutos solo si contabilizaos sus partidos en LaLiga, de los cuales consiguió 11 victorias y 1 empate, además de 16 goles y 7 asistencias .

En este versus, Lewandowski demuestra ser un ‘killer’ del área. De enero a marzo, el delantero polaco jugó un total de 1.106 minutos con el Bayern Múnich en la Bundesliga. De los 13 partidos que disputó, 10 terminaron en victoria, 1 empate y 2 derrotas; asimismo, consiguió marcar 18 goles y dar 2 asistencias . La grandeza del atacante se recalca en que anotó en 9 de los 10 juegos que tuvo, y facturó 2 dobletes, 2 ‘Hattrick’ y 8 goles simples.

Estos ítems de evaluación, sujetos a la frivolidad de las estadísticas, solo pretenden dar un grado de objetividad a un deporte tan subjetivo como el fútbol. Más allá de los colores de la camiseta, hay que ser justos al reconocer la vigencia de Messi a los 33 años y el ascenso escalonado de Lewandowski en los últimos años.

Lista de selección

Si esto fuera un ranking de hinchas en internet, el tercer lugar sería a ojos cerrados para Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el Observatorio de Fútbol CIES es justo en reconocer el desempeño de Jorginho Frello del Chelsea con una calificación de 89.5 al igual que Roberto Lewandowski.

Este brasileño nacionalizado italiano se volvió en esta temporada el compañero inseparable de N’golo Kanté en el mediocampo ‘Blue’ y es quien con menos tiempo en las canchas de la Premier League mejor puntaje obtuvo en el ranking: jugó 799 minutos en 10 partidos. Con él en el campo, su equipo consiguió 7 triunfos y 3 empates , y a pesar de su posición en el mediocampo logró anotar 3 veces.

En el cuarto lugar, aparece otra sorpresa tanto por nombre, edad y posición. Rúben Dias, de 23 años, y como zaguero central del Manchester City cuenta con una valoración de 89.4 según el Observatorio de Fútbol CIES. Es todo lo contrario a Jorginho, quien recién a inicios de año se ganó un lugar en el Chelsea.

Dias, en cambio, ha sido titular desde que llegó a los ‘Citizens’ en octubre pasado. De los 31 partidos de la temporada, jugó 28, y solo en el primer trimestre del año disputó 1.335 minutos en 15 cotejos . Su presencia en el City de Pep es notoria y ha colaborado en 14 triunfos de los 15 duelos jugados, y dejando el registro de un gol anotado.

Cristino Ronaldo saca cara por la Serie A y la Juventus con 36 años. En esta lista, el portugués tiene una calificación de 89.3 sobre 100 . El mérito crece por su actual vigencia alcanzando récords como ser el máximo anotador de la historia del fútbol, el cual consiguió en estos primeros meses del año.

‘CR7’ es una máquina de ganar. Con la ‘Vechia Signora’ jugó entre enero y marzo un total de 14 partidos en la Serie A, lo que registraron 1.191 minutos en cancha con 10 victorias, 1 empate y 3 derrotas, en tanto, marcó 12 goles y dio 2 asistencias . Tótem completo.

En la sexta casilla, aparece otra sorpresa para muchos. En su segunda temporada en el Real Betis, el francés de ascendencia argelina Nabil Fekir se mete entre los palos en el ranking con 87.6 de calificación. El mediapunta solo disputó 892 minutos en 11 partidos y le bastaron para conseguir 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas . Su mejor producción fue en las asistencias, 5 en total, y 2 goles.

La misma calificación de 87.6 recibió el alemán del Real Madrid Toni Kroos. Uno de los cerebros de la medular merengue, el teutón sumó 905 minutos en 11 partidos: 7 victorias, 3 empates, 1 derrota, 1 gol y 7 asistencias. El cuadro merengue aún pelea por seguir metido entre los primeros lugares de LaLiga Santander.

Del octavo al décimo lugar, las posiciones le pertenecen a André Silva del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga (87.4), Lorenzo Insigne del Napoli de la Serie A (87.0) y Jadon Sancho del Borussia Dortmund de Alemania (86.4). El portugués Silva disputó 1.047 minutos, el italiano Insigne sumó 1.096 y el inglés Sancho 878 .

Solo por curiosidad, y respondiendo al nivel de la liga, el puesto 11 le pertenece al chileno Guillermo Maripán del AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia con 86.3 de calificación y 1.035 minutos en cancha.

Sinceros o no, el ranking responde a lo que las ligas representan en la temporada en curso: futbolistas disputando casi la totalidad de lo que tiene en juego para así conseguir los objetivos de sus clubes. Sin embargo, el enemigo silencio con el que luchan es el calendario apretado y la seguidilla de partidos, que pueden resultar en lesiones o en un bajón en el nivel de cada deportista. Guardiola ya tiró la alarma, en las oficinas tendrá que haber alguna solución al tema.

