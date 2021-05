Manchester City consiguió un buen triunfo por 2-0 ante Crystal Palace y acaricia el título de la temporada de la Premier League. Sergio Agüero fue titular, jugó los 90 minutos y anotó el primero para los ‘Citizen’ que podrían ser campeones este fin de semana, si es que mañana el United no le gana a Liverpool.

Ante la buena actuación del ‘Kun’, Pep Guardiola no dudó en llenar de elogios al goleador histórico del Manchester City. “Ha vuelto a demostrar lo que ha demostrado a lo largo de su carrera. ¡Qué gol, qué jugador, qué hombre! Increíble, la luz ha vuelto”, explicó el técnico al final del compromiso.

El Manchester City disputará el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League con el PSG y Guardiola dejó abierta la posibilidad de darle minutos a Agüero. “Estuvo mucho tiempo lesionado. Ha entrenado muy bien en las últimas semanas. Es otra arma que tenemos si la necesitamos en la final del martes”, señaló.

El cuadro de Pep Guardiola volteó el marcador en el Parque de los Príncipes y se quedó con la victoria por 2-1, dejando la llave abierta. Este martes 04 de mayo en el Etihad Stadium.

Quiere festejar

Sergio Agüero confirmó su salida del Manchester City luego de diez años en la institución y tras una serie de lesiones que lo alejaron del verde, el argentino volvió por la puerta grande. A pocas semanas de ponerle fin a su estadía en el club, el ‘Kun’ señaló que espera retirarse campeón de la Premier League y sueña con la Champions League.

“Finalmente pude jugar, estoy muy feliz, porque hacía mucho tiempo que no jugaba los 90 minutos. Hacer el gol fue bueno, quizá podamos ganar la Premier. Espero que mañana, ja”, dijo el argentino, pues mañana, a falta de cuatro fechas para terminar la temporada, podrían coronarse campeones.

Sobre su posible presencia ante el PSG este martes por la Champions League, Agüero manifestó: “Siempre estoy listo. Me siento bien. Mi rodilla está tan bien... Espero la oportunidad de jugar, como hoy, así que espero que el martes pueda hacerlo, pero si no, no importa. Quiero estar con mis compañeros y todos los jugadores quieren jugar. Veremos qué sucede”, concluyó.

