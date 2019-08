Pep Guardiola ante Sergio Agüero: otras peleas del técnico con sus dirigidos

Pep Guardiola es como “una mezcla de soñador, fanático y artista”, según Jorge Valdano, ex campeón del mundo con Argentina en 1986 y ahora escritor. Lo primero es por la pasión con la que ejerce su profesión, lo segundo por la obstinación que muestra para defender su filosofía futbolística y lo tercero es el resultado de la suma de ambos. Esa obsesión por buscar la perfección en el fútbol le ha jugado en contra en muchas ocasiones y el último sábado lo dejó notar una vez más.

En el empate 2-2 ante el Tottenham, el técnico del Manchester City protagonizó una discusión con su delantero Sergio Agüero. Corrían los 66’ del encuentro. El resultado estaba igualado a dos goles por los tantos de Sterling y el propio ‘Kun’ para el City, y Lamela y Lucas Moura para los ‘Spurs’. En ese momento, Guardiola decidió sustituir al argentino por Gabriel Jesús. La decisión del técnico no fue bien tomada por el delantero, quien le recriminó al momento de su salida. Pep no se quedó callado y respondió protagonizando un cruce de palabras con el futbolista.

Así fue la discusión entre Guardiola y Agüero. (Video: ESPN 2)

—Emociones—



El cierre del partido fue a pura emoción. Y Guardiola, un apasionado al límite, lo vivió como tal. Fueron unos instantes en los que pasó de la alegría por un gol agónico de Gabriel Jesús a la frustración por la anulación del mismo a instancias del VAR, una novedad en la Premier que no es nada agradable para el español. “Tienen que arreglarlo”, se quejó.

En el medio de ese juego de emociones, el entrenador ganador de los últimos dos títulos ligueros se dio una reconciliación con Sergio Agüero. Unas palabras al oído y un abrazo fraterno se encargaron de zanjar cualquier especulación.

Así fue la reconciliación entre Pep Guardiola y el 'Kun' Agüero. (Video: ESPN 2)

“Creía que estaba enojado con él por el gol que nos metieron. El del córner. Quería movimientos al hombre y pensó que estaba enfadado con él. Las emociones son parte del juego. Hablamos luego. Es un tipo que quiero mucho”, señaló en conferencia de prensa pos partido.

—Otras peleas—



No es la primera vez que el Guardiola tiene un encontronazo con un dirigido suyo. El técnico tiene una lista larga de futbolistas con los que discutió o tuvo problemas. A continuación te presentamos sus cruces más recordados.

Vs. Zlatan Ibrahimovic:



Zlatan estuvo solo un año en el Barcelona. Llegó en julio del 2009 siendo el fichaje más caro en la historia del club hasta ese momento y se fue en agosto del 2010 cedido al AC Milan. El delantero sueco, que ahora brilla en la Major League Soccer, tardó unos años para sacar a la luz los problemas que tenía con Pep Guardiola. "Es un fantástico entrenador. Pero, cómo persona, es un cobarde. No es un hombre", señaló en una entrevista que al semanario alemán Der Spiegel en 2013.

En el 2017, le confesó al medio italiano ‘Sky Italia’, cuál creía haber sido el problema. "Le dije a Guardiola que había sacrificado a los otros jugadores por Messi. Me dijo que me entendía. Después de eso, estuve en el banquillo al siguiente partido, al siguiente y al siguiente", señaló.

"Desde entonces, ni me habló ni me miró. Si yo entrase en una habitación, él se habría ido. Yo iría a su encuentro y él iría a otro lado. Entendí que había algo más allá del fútbol", agregó el atacante culpando al técnico por todo lo sucedido.

Vs. Samuel Eto'o



Eto’o es otro de los futbolistas que no tiene un buen recuerdo de su etapa en el Barcelona con Pep Guardiola como técnico. El camerunés, junto a Ronaldinho y Deco, no era del agrado futbolístico del técnico, quien ni bien asumió el primer equipo los quería fuera a los tres.

"Cuando quiso echarme del club le dije que no había sido un gran jugador, solo un buen jugador. Es verdad, se lo dije y lo recuerdo exactamente. Como entrenador no había demostrado nada para llegar a un vestuario como el del Barza, sin conocer su historia, y decir ciertas cosas. Lo que más me dolió fue que inventaba cosas que la prensa decía", señaló hace algunos años el delantero.

Pero todo no acabó ahí. Eto’o contó la anécdota de su frustrada marcha a Uzbekistán: "Me reuní con él porqué me llegó una muy buena oferta para jugar seis meses en Uzbekistán, donde me pagaban 26 millones de dólares. En su oficina me dijo 'puede ser bueno para ti, vete para allá'. Y le contesté 'el que te va a hacer ganar va a ser Eto'o y vas a venir a pedirme perdón'. Y me quedé".

Vs. Alexis Sánchez:



En el 2012, en un partido más de la Liga, Barcelona venció 3-1 a Sporting Gijón en el Camp Nou. Pero la noticia llegó en el final del encuentro. Alexis Sánchez, quien había ingresado a los 58’, abandonó el campo 33 minutos después por una contractura en el aductor. En ese momento, el elenco catalán se quedó con nueve hombres, ya que Gerard Piqué había sido expulsado.

La salida de Sánchez desató la furia de Pep Guardiola. Los insultos del entrenador en contra del chileno fueron captadas por la cámara de Canal + de España. El español le gritó al chileno haciendo referencia a que jugó todo el partido de Chile frente a Ghana en Estados Unidos, un par de días antes de ver acción por los catalanes.

Vs. Tomas Müller



Guardiola también tuvo algunos cruces en su etapa dirigiendo al Bayern Múnich. Y uno de los futbolistas con los que más disputas tuvo fue con Tomas Müller. Primero fue en un entrenamiento a puertas cerradas. En medio del ejercicio, Pep interrumpió el mismo y se acercó al alemán gritando y gesticulando para luego soltar una maldición en español o catalán. Luego tomó la pelota y remató con ira contra la portería.

Después, en un duelo ante el Barcelona por la Champions League 2014-15 –ese recordado duelo por el gol de Lionel Messi dejando en el suelo a Boateng, el técnico sustituyó a los 79’ a Müller. El atacante salió del campo gritando y protestando. Fue entonces cuando Guardiola le pide explicaciones, protagonizando un intenso diálogo.

Antes de irse al interior del banquillo, Müller le llegó a decir a Pep: "Se puede acabar esta mier…", según informan los medios alemanes.