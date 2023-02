Manchester City fue acusado por la Premier League de cometer varias infracciones financieras durante varias temporadas (del 2009 hasta el 2018) y se podría enfrentar a una severa sanción como la pérdida de puntos o ser expulsado de la competición.

Luego de conocerse esta denuncia, en redes sociales recordaron la vez que Pep Guardiola dijo que si la directiva le mentía por cualquier tema referente al Fair Play financiero, este daría un paso al costado y dejaría el club.

“Si el club es acusado de algo como romper el Fair Play financiero, yo pregunto a la directiva. Les digo que si me mienten, me iré al día siguiente. Estaré fuera y no seré más el entrenador aquí ni tampoco su amigo”, dijo el español en mayo del año pasado.

👀 Así habló Guardiola hace casi un año....



Pep dijo que si le mentían sobre el Fair Play Financiero se iría del club.



*Hoy la Premier anunció que investiga al Manchester City por posibles infracciones entre el 2009 y 2018. pic.twitter.com/xiJ3FqmrMe — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 6, 2023

Comunicado de Manchester City

“El Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL.

El club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas”.

Comunicado de la Premier League

“1. Con respecto a cada una de las Temporadas 2009/10 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en aquellas temporadas que requerían que un club miembro proporcionara a la Premier League, con la máxima buena fe, información financiera precisa que proporcione una visión fiel y justa de la posición financiera del club, en particular con respecto a sus ingresos (incluidos los ingresos por patrocinio), sus partes relacionadas y sus costos operativos, a saber:

(a) para la temporada 2009/10, Reglas de la Premier League B.13, C .71, C.72, C.75 (modificado a C.79 desde el 10 de septiembre de 2009 por el resto de la temporada 2009/10) y C.80;

(b) para la Temporada 2010/11, Reglas B.13, C.78, C.79, C.86 y C.87 de la Premier League;

(c) para la Temporada 2011/12, Reglas B.13, E.3, 4, E.11 y E.12 de la Premier League;

(d) para la Temporada 2012/13, Reglas 16, E.3, E.4, E.11 y E.12 de la Premier League;

(e) para la Temporada 2013/14, Reglas 15, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.49 de la Premier League;

(f) para la Temporada 2014/15, Reglas 16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.50 de la Premier League;

(g) para la Temporada 2015/16, Reglas 16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.50 de la Premier League;

(h) para la Temporada 2016/17, Reglas de la Premier League16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.51; y

(i) para la Temporada 2017/18, Reglas B.16, 3, E.4, E.11, E.12 y E.51 de la Premier League.

2. Con respecto a:

(a) cada una de las Temporadas 2009/10 a 2012/13 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en aquellas Temporadas que requieren que un club miembro incluya detalles completos de la remuneración del gerente en sus contratos relevantes con su gerente, a saber:

(1) para las Temporadas 2009/10 a 2011/12 inclusive, Reglas de la Premier League P.7 y P.8; y

(2) para la Temporada 2012/13, Reglas de la Premier League P.7 y P.8; y

(b) cada una de las Temporadas 2010/11 a 2015/16 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas que requieren que un club miembro incluya detalles completos de la remuneración de los jugadores en sus contratos relevantes con sus jugadores, a saber:

(1) para Temporadas 2010/11 y 2011/12, Reglas K.12 y K.20 de la Premier League;

(2) para la Temporada 2012/13, Reglas de la Premier League T.12 y T.20;

(3) para las Temporadas 2013/14 y 2014/15, Reglas T.12 y T.19 de la Premier League; y

(4) para la Temporada 2015/16, Reglas T.13 y T.20 de la Premier League.

3. Con respecto a cada una de las Temporadas 2013/14 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas que requieren que un club miembro cumpla con las regulaciones de la UEFA, incluidas las Regulaciones de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA, a saber:

(a) para la Temporada 2013/14, Regla B.14.6 de la Premier League; y

(b) para las Temporadas 2014/15 a 2017/18 inclusive, Regla B.15.6 de la Premier League.

4. Con respecto a cada una de las Temporadas 2015/16 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas sobre Rentabilidad y Sostenibilidad, a saber:

(a) para la Temporada 2015/16, las Reglas de la Premier League E.52 a E .60; y

(b) para las Temporadas 2016/17 y 2017/18, las Reglas de la Premier League E.53 a E.60.

5. Con respecto al período comprendido entre diciembre de 2018 y la fecha, las Reglas de la Premier League aplicables en las Temporadas relevantes que requieren que un club miembro coopere y ayude a la Premier League en sus investigaciones, incluso proporcionando documentos e información a la Premier League. de la mejor buena fe, a saber:

(a) para la Temporada 2018/19, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(b) para la Temporada 2019/20, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(c) para la Temporada 2020/21, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(d) para la Temporada 2021/22, Reglas B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 y W.16 de la Premier League; y

(e) para la Temporada 2022/23, Reglas B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 y W.16 de la Premier League.

Las comisiones son independientes de la Premier League y los clubes miembros. Los miembros de la Comisión serán designados por el Presidente independiente del Panel Judicial de la Premier League, de conformidad con las Reglas de la Premier League W.19, W.20 y W.26.

Los procedimientos ante la Comisión, de acuerdo con la Regla W.82 de la Premier League, serán confidenciales y se escucharán en privado. Según la Norma W.82.2 de la Premier League, el laudo final de la Comisión se publicará en el sitio web de la Premier League.

Esta confirmación se realiza de acuerdo con la Regla W.82.1 de la Premier League. La Premier League no hará más comentarios con respecto a este asunto hasta nuevo aviso”.