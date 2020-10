El Manchester City no atraviesa una buena temporada en la Premier League tras ubicarse en a media tabla. Sin embargo, ese no sería el único dolor de cabeza para la directiva: el futuro de Pep Guardiola no está definido y su continuidad en el club no está asegurada. La directiva ‘citizen’ tiene dos nombres para asumir el primer equipo, en tanto Pep no decida seguir.

El contrato del técnico termina el próximo 30 de junio y hasta el momento no se habla de su renovación en la interna del Manchester City. Guardiona será quien tome la decisión final, pues el club desea que el español extienda su vínculo por más tiempo.

El último fin de semana el Manchester City no pasó del empate (1-1) con el West Ham por la Premier League, un resultado que dejó más dudas que respuestas. Esta tarde, los ‘citizen’ se enfrentan a Marsella por la segunda fecha de la Champions League. En el estreno, los ingleses ganaron 3-1 al Porto.

Plan B

Ante la incertidumbre, el Manchester City evalúa los posibles reemplazos de Guardiola y según el ‘Daily Mial’ hay dos nombres que suenan fuerte en el cuadro inglés: Mauricio Pochettino y Julian Nagelsmann.

Tras su paso por el Tottenham, el argentino quedó libre y su estilo de juego encaja con lo que busca la directiva ‘citizen’. En tanto, Nagelsmann es uno de los técnicos que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por lo conseguido en el Leipzig.

Según los medios ingleses, en las próximas semanas podría haber novedades en cuanto al futuro de Guardiola en el club. Sin embargo, el Manchester City ya tomó cartas en el asunto y tendría su plan B listo para ejecutar, en caso el español decida ponerle fin a su trayectoria con los ‘citizen’.

