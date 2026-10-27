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Resumen

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En una gala brillante en Londres, el inglés se impuso a Mbappé y Yamal en las votaciones del premio de France Football. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
En una gala brillante en Londres, el inglés se impuso a Mbappé y Yamal en las votaciones del premio de France Football. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Jasson Curi Chang

Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham y Karry Kane, la última joya de la corona inglesa. Esta historia pudo comenzar un día del año 2002 cuando Harry y su padre, Patrick, salieron de la mano de las instalaciones del Arsenal FC. Le dijeron lento y poco desarrollado. No pasó las pruebas. “Sigamos adelante”, dijo ‘Pat’ a su hijo, con esa paciencia irlandesa de construir un castillo piedra por piedra. Pudo, también, iniciar cuando el Tottenham lo mandó a jugar el 2013 al Leicester en la Championship y el joven Harry se quedaba practicando tiros al arco tras los entrenamientos. O arrancó, en verdad, el día que alistó las maletas y dejó la Premier League por la Bundesliga. Los resultados están hoy frente a los ojos de todo el mundo.

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