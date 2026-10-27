Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham y Karry Kane, la última joya de la corona inglesa. Esta historia pudo comenzar un día del año 2002 cuando Harry y su padre, Patrick, salieron de la mano de las instalaciones del Arsenal FC. Le dijeron lento y poco desarrollado. No pasó las pruebas. “Sigamos adelante”, dijo ‘Pat’ a su hijo, con esa paciencia irlandesa de construir un castillo piedra por piedra. Pudo, también, iniciar cuando el Tottenham lo mandó a jugar el 2013 al Leicester en la Championship y el joven Harry se quedaba practicando tiros al arco tras los entrenamientos. O arrancó, en verdad, el día que alistó las maletas y dejó la Premier League por la Bundesliga. Los resultados están hoy frente a los ojos de todo el mundo.

El delantero del Bayern Múnich se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2026 tras una temporada 25-26 increíble: 61 goles y tres títulos con los bávaros, además, 12 tantos y las semifinales del Mundial 2026 con Inglaterra. Se impuso al francés Kylian Mbappé, ‘Killer’ del área con el Real Madrid y Francia, y al español Lamine Yamal, que se regresó a casa en Barcelona con el consuelo de su tercer trofeo Kopa consecutivo (premio a jugador joven).

Los que votaron en el Balón de Oro miraron el CV de Harry Kane en la campaña 25-26 y fue inevitable darle el voto. Aunque Messi, quien terminó quinto en las votaciones, tenga 39 años y siga siendo Messi, o Mbappé sea el goleador de la temporada europea y del Mundial 2026, en conjunto lo que logró el inglés con el Bayern Múnich y su selección pesó más en la decisión final.

Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026. (Foto: AFP) / FRANCK FIFE

Los primeros cables de las agencias dicen. “El inglés que tuvo armar las maletas para triunfar”. Y sí, dejó el Tottenham con 280 goles, 435 partidos y cero trofeos. Pero su cambio no fue sencillo a pesar de llegar a un Bayern Múnich que parece dominar a sus anchas en Alemania. En su primera temporada (23-24), el delantero que no había ganado ningún título en su carrera con el Tottenham, siguió sin levantar trofeos en Alemania. Ni Bundesliga ni DF Pokal.

Los memes, las burlas y los cánticos en contra en cada estadio de Alemania parecían recordarle su mala fortuna. La temporada siguiente (24-25) rompió el maleficio: campeonó en la Bundesliga y la mochila que pesaba 100 kilos comenzó a tener menos piedras. Aún así, en dos temporadas, Harry Kane logró marcar 85 goles con la camiseta del Bayern Múnich. La pólvora estaba intacta.

Sus números pertenecen a una época moderna, casi post Cristianos y Messi que destruían redes en Europa hace una década. Las estadísticas de un destructor de récords. Por esa razón, la temporada que corona a Harry Kane como Balón de Oro lo tiene con 73 goles en total: 36 en Bundesliga, 14 en Champions League, 10 en Copa de Alemania, 5 en Eliminatorias, 6 en el Mundial y 1 en amistosos. Desde anoche, solo más arriba del rascacielo “The Shard” en está el orgullo nacional por Harry Kane.

Cazador de récords en el Bayern

Gerd Müller, Robert Lewandowski, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber y Claudio Pizarro. Si de algo pueden jactarse en los pasillos del club Bayern Múnich es que muchos goleadores de renombre pasaron por sus filas. A esta lista, ahora, hay que sumarle a Harry Kane.

Como escribimos líneas arriba, Harry Kane sumó 85 goles en sus dos primeras temporadas. Al cabo del final de la campaña 2025-2026, la que anoche coronó con el Balón de Oro, tenía 146 goles.

En ese paso arrasador del huracán inglés, el peruano Claudio Pizarro vio cómo sus récords personales en el Bayern Múnich eran pulverizados. Primero, lo superó en goles en la Bundesliga con la camiseta bávara. Pizarro sumó 87, mientras que el británico a día de hoy ya cuenta con 102 tantos (4 en la presente campaña).

Luego, en Champions League el delantero nacional firmó 18 goles en total, mientras que el inglés ya cuenta con 37 anotaciones. En goles totales también lo superó: 125 del peruano contra 156 tanto actuales del británico.

En el único apartado que Pizarro aún supera a Kane es en goles en la Copa de Alemania, donde suma 19 contra 13 del ganador del Balón de Oro 2026.

Pizarro fue goleador y referente en su paso por el Bayern Múnich. (Foto: AFP)

Con 33 años, eso sí, Kane tendrá que usar su efectividad para conseguir más títulos con el Bayern Múnich, porque en palmarés Claudio Pizarro conquistó 6 Bundesligas, 6 Copa de Alemania, 1 Supercopa de Alemania, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Copa Intercontinental y 1 Supercopa de Europa. El peruano más ganador del siglo XXI.

“El fútbol ha hablado. Dijeron que nunca ganaría nada. Ahora está en la cima. Ya no persigue el Balón de Oro, lo sostiene como el mejor jugador del mundo”, publicó el Bayern sobre su goleador. Una clase maestra de cómo tratar a un goleador que estaba destinado a ser elegido como el mejor del planeta.

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