La última fecha doble rumbo al Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. La selección chilena, que marcha sexta con 19 unidades, visitará a Brasil con la necesidad de conseguir por lo menos un empate para encarar el duelo frente a Uruguay con alguna expectativa de conseguir el quinto lugar. Cuando todos esperaban que el ‘Scratch’ presente una nómina alternativa, Tite decidió convocar a los habituales con Neymar, Vinicius y Raphinha como los estelares. Ante ello, un periodista le hizo un pedido al estratega de la verdeamarela: “Ten compasión de nosotros que siempre te hemos querido”.

Analizando el fixture de Brasil, la prensa chilena notó algo: contra Chile pondrán a los titulares, jugando en condición de local, mientras que en La Paz pondrán un cuadro alternativo, puesto que será la última jornada.

Ante ello, un periodista de Fox Sports dijo lo siguiente: “Que pesado Tite, ya está clasificado y van con lo mejor. Lo peor es que seguramente en el Maracaná buscarán armar la fiesta con todos los cracks y luego pondrá a los reservas en La Paz frente a Bolivia. Eso no se hace, existe la justicia divina”.

Luego, a modo de súplica, dijo lo siguiente: “Ten compasión de nosotros los chilenos que te queremos siempre, Tite. Es el momento de probar jugadores, no pongas a los titulares”.

Uno de sus compañeros dijo lo siguiente: “El más discreto de esta nómina juega en América MG. Imagina su nivel para haber dejado afuera a Renan Lodi y a Alex Sandro. Debe ser una locura”.

Por otro lado, otro miembro de la mesa habló sobre el partido: “No debemos hacer lo que no nos resultó. No tenemos que hacerlos enojar en el entretiempo. Tenemos que cubrirnos, no pegarles patadas para evitar que ellos se amarguen y poder conseguir el empate”.

