Renato Tapia se ha convertido en uno de los mejores refuerzos del Celta de Vigo y de LaLiga Santander. El ‘Cabezón’ ha destacado en la temporada y ha generado los elogios de diversos medios especializados de Europa. Precisamente, Deivi Ruíz, periodista del diario español ‘El Último’ habló sobre la actualidad del volante de la selección peruana.

“Según como va Renato Tapia se le vienen grandes cosas. Es un pivote de lo mejor que hay en LaLiga y hay rumores de que llegará a un equipo más grande en la próxima temporada”, destacó Ruíz en una conversación con ‘Fútbol como cancha’.

En otro momento de la entrevista, Deivi Ruíz manifestó que Renato Tapia fue voceado en el Atlético de Madrid y hasta es comparado con Casemiro.

“No lo veo como para que llegue a FC Barcelona o Real Madrid en este momento. Pero sí es posible un equipo como Villarreal o Sevilla. Se rumoreó que Tapia llegue a Atlético de Madrid y le vendría muy bien. Incluso se le dice que es el próximo Casemiro, pero por ahora está en Celta y está muy bien sumando partido a partido”, opinó el hombre de prensa deportiva.

Firme en España

Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en julio de 2020 y se ha convertido en una pieza importante para su técnico Eduardo Coudet por su buen rendimiento. Su buen momento en LaLiga Santander generó que su valor en el mercado se incremente y ahora esté tazado en 20 millones de euros.

El volante de la selección peruana reconoce que vive una temporada de ensueño en el Celta de Vigo, pero se toma con calma los elogios y su nuevo valor, según la página Transfermarkt. “Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más, no me la creo”, dijo Renato Tapia.

