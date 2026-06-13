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Kevin Ortega y Michael Orué forman parte del equipo oficial en el partido de Australia vs. Turquía por la fecha 1 del grupo del grupo D del Mundial 2026.
Kevin Ortega y Michael Orué forman parte del equipo oficial en el partido de Australia vs. Turquía por la fecha 1 del grupo del grupo D del Mundial 2026.
Por Redacción EC

La presencia peruana en la Copa del Mundo 2026 también se hace notar desde el arbitraje. Los jueces Kevin Ortega y Michael Orué han sido designados para formar parte del equipo arbitral en el encuentro entre Australia y Turquía, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

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