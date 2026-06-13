La presencia peruana en la Copa del Mundo 2026 también se hace notar desde el arbitraje. Los jueces Kevin Ortega y Michael Orué han sido designados para formar parte del equipo arbitral en el encuentro entre Australia y Turquía, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

Ortega cumplirá funciones como cuarto árbitro, mientras que Orué estará como quinto oficial, roles clave en la organización y control del partido desde la zona técnica. Esta designación refleja la confianza de la FIFA en el trabajo de los árbitros peruanos en competiciones internacionales.

Ambos colegiados llegan a esta instancia tras un sólido recorrido en torneos Conmebol y participaciones destacadas en competencias internacionales, consolidándose como referentes del arbitraje nacional. Su presencia en el Mundial representa un importante reconocimiento al crecimiento del arbitraje peruano en los últimos años.

De esta manera, Perú dice presente no solo en la pasión por el fútbol, sino también en la conducción del juego, llevando su bandera a uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.