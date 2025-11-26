Una medalla de oro más. La dupla nacional Alonso Escudero y Rafael Gálvez, integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), lograron el primer lugar en Dobles masculino de squash, y alcanzaron una nueva presea dorada para nuestro país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

En el Polideportivo IPD Lucha Fuentes de Villa El Salvador, nuestra pareja se impuso por 2-1 a los hermanos Edwin y Junior Enríquez de Guatemala.

Luego de casi una hora de juego, los peruanos tuvieron que emplearse al máximo para quedarse con la victoria, con parciales de 11-6, 5-11 y 11-10.

“Llevamos casi 4 años jugando juntos y se ha visto reflejado en este resultado. Ahora nuestro siguiente objetivo es ganar el oro en los Panamericanos Lima 2027”, expresó Rafael.

Mientras que Alonso señaló que: “Estos triunfos se dan gracias al apoyo que recibimos por parte del IPD”.

Vale destacar que este jueves 27 se disputarán los duelos por equipos y por la tarde se realizará la premiación de todas las modalidades.