Giovanni Simeone fue uno de los nombres ausentes en el llamado de Lionel Scaloni a la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay y Perú por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El futbolista del Cagliari fue llamado a la primera fecha doble pero para esta quedó fuera luego que el DT decida poner como prioridad a otros nombres.

En conversación con F12 por ESPN, el delantero reveló cómo se sientió luego que no lea su nombre en la lista final de la ‘Albiceleste’.

“Me siento con ganas de volver a estar de vuelta. Imaginate que después de que me enteré que no estaba, no quería abrir Instagram ni ver ni una foto de los chicos porque me moría de la envidia”, explicó ‘Gio’.

“La verdad que sé lo que pasa en ellos, porque lo pasé yo también con los pocos días que yo estuve. Pero me imagino que estarán todos jugando a las cartas, al truco o tomando mate. Y también algo que decían, que vienen haciendo todos los grupos, que después de almorzar se quedan una hora o dos ahí y está bueno porque es parte de la previa de un partido. Se forma grupo, gente amiga y eso es súper importante”, agregó.

A pesar de admitir que la noticia fue dolorosa, Giovanni comprendió la decisión de Lionel Scaloni y destacó una particularidad que comparte con su papá Diego.

“Son elecciones de un técnico que no puedo hacer nada. Yo tengo que hacer lo posible para estar, después si elige a otro que está mejor para el equipo, yo lo único que puedo hacer es seguir demostrando que quiero seguir estando. Yo no pienso bajar los brazos, no soy así, voy a seguir insistiendo. Como mi viejo, somos así”.

“Es bueno exigir, pero me parece que también hay que ver el trabajo bueno que se está haciendo. Porque a veces al argentino le gusta comparar con lo que antes era mejor, que Messi antes era mejor. Nos comparamos mucho y hoy en día, al menos yo como jugador y cuando estoy adentro, está bueno valorar el equipo porque lo que se está haciendo, el grupo, el cuerpo técnico, porque se habla de proyecto y hay que darle tiempo".

“Hay que darle bola al proyecto de la Copa América, al Mundial, pero exigiendo por el presente, no con las comparaciones que uno puede legar a tener, simplemente porque antes se jugó de una manera y ahora quizás se juega de otra”, finalizó Simeone.