Con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, la selección argentina se impuso este martes en su visita a Perú por la cuarta jornada de las Eliminatorias, regresando a la senda del triunfo tras un empate con Paraguay en el certamen rumbo a Qatar 2022. El resultado que dejó satisfecho a su máximo referente: Lionel Messi.

Tras el 2-0 de la ‘Albiceleste’ en el Estadio Nacional, la ‘Pulga’ se declaró “contento por la victoria” y valoró la recuperación del combinado dirigido por Lionel Scaloni, que a su criterio dominó de inicio a fin frente a la bicolor y se encuentra en una positiva evolución.

“La necesitábamos después del partido que hicimos el otro día (contra Paraguay). Desde el principio hicimos un grandísimo encuentro, llegaron los goles y creamos muchísimas ocasiones”, señaló Messi en diálogo con Movistar Deportes luego del partido.

Lionel Messi habló sobre el Perú vs Argentina por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar)

“Ya el segundo tiempo del otro día fue muy bueno y creo que seguimos en la misma línea, incluso levantando un poco el nivel. Creo que este es el camino que tenemos que seguir. De a poco nos vamos haciendo fuertes como grupo”, agregó.

Lionel Messi también señaló que a los 33 años no tiene impedimento para seguir entregando todo por Argentina. “Siempre que vengo acá intento dar el máximo y me siento capacitado para pelear por esta camiseta. Me siento bien como para seguir trabajando y sumando partidos”, afirmó.