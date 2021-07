Perú vs. Argentina o Colombia jugarán este viernes 9 de julio por el tercer lugar de la Copa América 2021. El conjunto comandado por Ricardo Gareca deberá conquistar -como en ocasiones anteriores-, nuevamente el tercer podio de la máxima competición sudamericana. ¿Cuál es el día, hora y canal del cotejo? Averígualo vía El Comercio.

Perú vs. Argentina o Colombia se enfrentarán el próximo viernes 9 de julio. Cabe precisar que el seleccionado patrio ya se encuentra en el localidad brasileña, para realizar los entrenamientos previos antes del inicio del partido.

El duelo entre Perú vs. Argentina o Colombia se llevará acabo a las 19:00 horas (horario local) desde el Estadio Nacional de Brasilia.

América TV será la el canal nacional que transmita el partido por el tercer lugar de Perú. Sin embargo, Directv Sports emitirá el partidazo a nivel internacional, puesto que tiene todos los derechos respecto a eventos deportivos en el mundo.

El duelo de la selección peruana se podrá ver en vivo a través de América TV y DirecTV Sports. Si te encuentras en tierras colombianas o argentinas, los canales a disposición son TV Pública, TyC Sports y Caracol TV. Asimismo, El Comercio te llevará al detalle el minuto a minuto del encuentro.

El partido de Perú vs. Argentina o Colombia será uno de los partidos más atractivos a nivel nacional. Por ello, el partido será transmitido por América TV y América TV GO por señal abierta en todo el territorio peruano. No obstante, Directv Sports será quien emita el cotejo a nivel internacional. Revisa los links para que no te pierdas el evento deportivo.

