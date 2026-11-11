Bolivia busca recuperar confianza después de una serie de malos resultados en sus últimos amistosos. En ese sentido, Ramiro Vaca, volante del combinado altiplánico, reconoció que el equipo todavía siente las consecuencias de no haber conseguido la clasificación al último Mundial, aunque aseguró que el grupo está enfocado en cambiar su imagen durante los compromisos ante Perú y Ecuador.

El futbolista, que milita en el Khor Fakkan de Emiratos Árabes Unidos, explicó que la eliminación en el repechaje fue un golpe difícil de asimilar para sus compañeros. “Teníamos mucha ilusión de poder representar a nuestro país en el mundial que pasó. No haber conseguido ese objetivo fue un golpe muy duro. Nos ha costado mucho levantarnos de eso”, expresó ante los medios en Santa Cruz.

La selección boliviana acumula cuatro derrotas consecutivas en sus amistosos disputados entre junio y septiembre. Sin embargo, Vaca descartó que el equipo se haya estancado. “Ahora toca dejar todo eso atrás, empezar de nuevo”, comentó. Además, aseguró que “el plantel está muy motivado” y “hay sed de revancha de poder llevar” a su país al siguiente Mundial.

#MARCAS | “Me siento bien, con ganas, confianza y el orgullo de defender estos colores. Si bien el resultado puede valer, lo más importante es la forma de jugar", afirmó Ramiro Vaca. 📹 @FBF_BO #SelecciónBoliviana #LaVerde #Bolivia #Perú #Ecuador 👉 https://t.co/aG5AuOcpxk https://t.co/4CQSFCqEZZ — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 11, 2026

En ese camino, los encuentros frente a Perú y Ecuador representan una oportunidad para recuperar sensaciones y continuar con el trabajo del equipo. “Hay que aprovecharlos al máximo para sacar un buen resultado y continuar con esta preparación que va a ser muy importante de cara al inicio de la eliminatoria”, sostuvo.

Vaca también remarcó que los resultados no serán el único aspecto que tendrá en cuenta Bolivia durante estos compromisos. “Lo más importante es la forma en la que juguemos, que sigamos haciendo las cosas bien, que podamos seguir trabajando esta identidad que tenemos como selección y esperamos poder conseguir dos buenos resultados en esta fecha FIFA”, concluyó.

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