Ramiro Vaca explica el mal momento de Bolivia antes de enfrentar a Perú: “Fue un golpe muy duro”. (Foto: AFP)
Ramiro Vaca explica el mal momento de Bolivia antes de enfrentar a Perú: “Fue un golpe muy duro”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Bolivia busca recuperar confianza después de una serie de malos resultados en sus últimos amistosos. En ese sentido, Ramiro Vaca, volante del combinado altiplánico, reconoció que el equipo todavía siente las consecuencias de no haber conseguido la clasificación al último Mundial, aunque aseguró que el grupo está enfocado en cambiar su imagen durante los compromisos ante Perú y Ecuador.

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