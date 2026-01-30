Ver Perú vs Brasil EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde el Estadio COP Arena Oscar Harrison, en Paraguay, por las semifinales de la Copa América de Futsal. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 5:15 de la tarde (hora peruana), que son las 7:15 PM de Argentina y Chile, las 4:15 PM de México y las 11:15 PM de España. ¿Dónde ver? DSports transmite el partido en el Perú y en todos los países de Sudamérica, mientras que en Brasil lo podrás ver por Sportv. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.