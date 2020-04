Mirar las estadísticas del Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019 para entender por qué el equipo de Ricardo Gareca no pudo ganar puede sonar a terquedad, a no querer aceptar un resultado que -aunque polémico- se puede explicar mejor con los números que arrojó OPTA, el servició de datos que ha cubierto de principio a fin el torneo continental de selecciones Conmebol. En esta nota trataremos de detallar y comprender qué sucedió en la definición del certamen.

El partido inició con un tiro libre de Christian Cueva (1:43 minutos) y terminó con el penal cobrado por Richarlison (89:51). Sin embargo, la pelota parada no fue el principal arma de ataque de las dos mejores selecciones de la Copa América 2019. La influencia estuvo en la asociación de los extremos y los volantes en Brasil, mientras que Perú priorizó el toque y traslado entre el mediocampo y el ataque.

¿Cuántas veces remató Paolo Guerrero al arco en el Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019? Si vemos un análisis detallado de lo que hizo Paolo Guerrero durante el partido, revelamos que apenas tuvo un remate a portería. Fue durante en el penal que cobró a los 43:23 minutos de juego. En adelante, el goleador no pudo tener otra oportunidad.

Guerrero, que jugó los 90 minutos ante Brasil, tocó el balón 44 veces, y dio 25 pases de los cuales el 68% fue efectivo. El delantero de Perú acabó como el goleador de la Copa América 2019 con 3 goles, y en la final recibió 4 faltas y cometió la misma cantidad en contra.

Paolo Guerrero, goleador de la Copa América 2019 con 3 goles. (Foto: AFP)

Perú vs. Brasil: Goles, remates, córners, faltas cometidas, centros al área, pases y posesión

Perú y Brasil definieron al campeón de la Copa América 2019. La 'Canarinha' se llevó el triunfo con goles de Everton (15'), Gabriel Jesús (45+2') y Richarlison (90'). Para la Blanquirroja descontó Paolo Guerrero desde el punto de penal al minuto 44'. Estas son las demás estadísticas generales que publicó OPTA sobre la final.

Brasil remató en total 12 veces en el cotejo, cuatro veces en el primer tiempo y 8 en la segunda etapa. De los 12, a portería llegaron 3 disparos, 7 fueron hacia afuera y 2 rechazados. Perú, por su parte, disparó en 7 ocasiones: 2 a portería, 4 fuera y 1 rechazado durante la final.

Perú forzó 4 córners en total, uno más que Brasil (3). Y para detalle curioso queda que no hubo ningún fuera de juego durante toda la final de la Copa América 2019. La 'Verdeamarela' pegó más veces en la cancha: 25 faltas cometidas, contra 21 de la Bicolor. Esto se demostró en la tarjeta roja a Gabriel Jesús, el único expulsado de la final. Thiago Silva fue el otro amonestado en Brasil, mientras que en Perú recibieron tarjeta amarilla Tapia, Zambrano y Advíncula.

Durante el primer tiempo de la final de la Copa América, se notó la mayor posesión de Brasil que completó 283 pases frente a los 176 de Perú. En la complementaria se revirtió y fueron los de Gareca los que dieron 2014 pases contra los 170 de los dirigidos por Tite. La posesión tras el pitazo final fue de Brasil (54.1%) y Perú (45.9%).

Yoshimar Yotún fue titular ante Brasil en la final de la Copa América 2019. (Foto: AFP)

Perú vs. Brasil: ¿Qué jugador tuvo la mayor cantidad de pases en la Blanquirroja?

Por posición y juego, Yoshimar Yotún está llamado a ser el hombre orquesta en la selección peruana y esto quedó demostrado en la final de la Copa América contra Brasil. 'Yoshi' estuvo 78 minutos en cancha y dejó su lugar a Raúl Ruídiaz. Mientras jugó generó 1 ocasión de goles y tocó 77 veces el balón completando 55 pases totales.

Christian Cueva sigue de cerca a Yotún en esta estadística. 'Aladino' sí estuvo todo el partido en cancha y remató 2 veces al arco y generó 1 jugada de peligro. Cueva tocó 74 veces la pelota y cedió 42 partidos, con un total de 83.3% de precisión, recibió 3 faltas y cometió 2.

En cambio, en Brasil el jugador que más veces la tocó fue Alex Sandro con 108 toques, 69 pases totales y 92% de precisión. El otro lateral brasileño, Dani Alves, le sigue en esta estadística con 75 toques, 52 pases y 78.8% de precisión. El juego de Brasil estuvo por los costados con sus carrileros.