El Perú vs. Brasil generó comentarios de todos los calibres y las redes sociales se convirtieron en el lugar perfecto para expresar la molestia de los hinchas de la Blanquirroja ante las decisiones del árbitro Julio Bascuñán. Fiorella Gareca, la hija del ‘Tigre’, también se pronunció sobre lo acontecido.

Fiorella compartió un meme de Bascuñán en sus history de Instagram y acompañó la imagen con la frase “chorro! Ladrón!”, la que borró un tiempo después. Sin embargo, los cibernautas se encargaron de viralizar la publicación. Como se recuerda, el árbitro chileno cobró dos penales dudosos a favor de Brasil y Neymar se encargó de convertirlos en goles. Sin lugar a dudas, esas decisiones perjudicaron a la Selección peruana.

Sin palabras

Después del partido, Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa, pero evitó hablar del arbitraje de Julio Bascuñán. “De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre, estoy enfocado totalmente en el juego. Tenemos que superar, a veces los arbitrajes no tienen un buen día y yo necesito estar concentrado en el partido”, dijo.

