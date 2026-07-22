La selección peruana regresará a las canchas con un nuevo desafío fuera de casa, cuando se mida ante Canadá en un partido amistoso programado para octubre de 2026, con miras a las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.
El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre en el Estadio Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal, un escenario habitual para eventos futbolísticos en el país norteamericano.
Este compromiso forma parte de la preparación de ambas selecciones de cara a sus próximos retos internacionales, permitiendo a los entrenadores probar variantes y consolidar sus planteles en un contexto competitivo.
Para Perú, el duelo representa una nueva oportunidad de medirse ante un rival de crecimiento sostenido en la región, mientras que Canadá buscará aprovechar la localía para seguir afianzando su proyecto deportivo.