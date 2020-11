Eduardo Vargas es uno de los más experimentados en la Selección de Chile; sin embargo, el delantero no fue incluido en la lista de convocados de Reinaldo Rueda para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. El atacante fue presentado oficialmente como refuerzo del Atlético Mineiro de Brasil y durante la conferencia de prensa se dio el tiempo de hablar de la ‘Roja’.

En la previa del ‘Clásico del Pacífico’ se especuló que Vargas habría pedido no ser convocado por Rueda para los partidos contra la selección peruana y Venezuela, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente. ‘Turboman’ descartó que dichos rumores sean ciertos y aseguró que está a la expectativa de volver a defender sus colores.

“Eso es mentira que yo llamé. La verdad es que Chile tiene muy buenos jugadores adelantes, hoy no me tocó estar ahí, pero sí estoy apoyando y trabajando para llegar a una posible convocatoria en Chile”, declaró Eduardo Vargas, quien falló un penal ante la selección peruana durante la semifinal de la Copa América de Brasil.

Opiniones encontradas

Tras oficializarse la lista de convocados de Reinaldo Rueda, una de las ausencias más sonadas fue la de Eduardo Vargas y los hinchas mostraron su molestia. El periodista deportivo chileno Rodrigo Sepúlveda fue uno de los que más alzó la voz de protesta. “Cuando me voy a buscar el 9 tampoco puedo entender que no esté Eduardo Vargas. A mi dame a Vargas sí o sí, es uno de los goleadores históricos, cómo no lo vamos a tener, yo lo pongo a Vargas”, dijo en su canal de Youtube.

A esta ausencia también se le suma la de Gary Medel y Sharles Aránguiz, referentes en la selección de Chile por no recuperarse de sus lesiones musculares. “Los equipos médicos de la selección estuvieron trabajando hasta anoche con los informes de jugadores que pueden estar o no. Aránguiz y Medel no alcanzan a estar recuperados”, indicó Pablo Milad, presidente de la ANFP.

