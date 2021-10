La selección peruana y su par de Chile se enfrentarán este jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde las 20:00 horas. Sin embargo, el ‘Clásico del Pacífico’ ya se juega fuera de la cancha y el medio sureño ‘Red Gol’ comparó el look de Pedro Aquino con el de Erick Pulgar.

Uno de los partidos que acapara la atención de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 es el ‘Clásico del Pacífico’ y a dos días del duelo la previa ya se calienta. El citado medio habló sobre el look que usó Aquino en su llegada a Lima y recordó que Pulgar habría tenido uno igual hace meses.

“El que no conoce a Dios... El peruano Pedro Aquino llegó con nuevo look a Perú, uno muy similar al que alguna vez lució el gran Erick Pulgar”, explicó ‘Red Gol’ en sus redes sociales. Asimismo, la publicación pidió la opinión de los hinchas de Chile, pero los de la selección peruana no se quedaron atrás.

'RedGol' comparó los looks de Pedro Aquino y Erick Pulgar. (Foto: RedGol).

Ganar o ganar

Esta edición del ‘Clásico del Pacífico’ podría ser determinante para los dos conjuntos para lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana (7°) suma 8 puntos, uno más que Chile (8°) y una victoria lo mantendría en la pelea por llegar a la zona de repechaje.

En tanto, Chile no atraviesa un buen momento en las Eliminatorias Qatar 2022 y llega al Estadio Nacional con la obligación de sumar de a tres para mantener sus esperanzas de pelear por un cupo al Mundial. Por su parte, la selección peruana cayó ante Brasil y busca recuperar el paso en esta fecha triple de octubre.

