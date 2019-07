Perú vs. Chile: fecha, horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el partido por la Copa América 2019

De infarto. Perú y Chile se enfrentarán este miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio por las semifinales de la Copa América 2019 . El pitazo inicial de la nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ se escuchará a las 19:30 horas en nuestro país con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

La bicolor llega con los ánimos por los cielos luego de vencer por penales 5-4 a Uruguay en los cuartos de final. El equipo dirigido por Ricardo Gareca empató 0-0 con la escuadra ‘charrúa’ en los 90’, por lo que la llave se tuvo que definir desde los doce pasos, donde Pedro Gallese fue el gran ‘héroe’ de la jornada atajando el disparo de Luis Suárez , que acabó siendo clave.

Ahora, sabiendo que se enfrentará a Chile en semifinales de la Copa América 2019 , Perú buscará revancha, pues la última vez que se topó con ‘La Roja’ en esta instancia fue en el 2015, cuando el torneo se desarrolló en el país sureño y acabó perdiendo 2-1.

"Vamos partido a partido. No podemos pensar en lo que queremos conseguir, vamos poco a poco. Se viene un clásico y hay que prepararnos", manifestó Paolo Guerrero , según apunta la agencia AFP. “Será un partido duro, pero creo que estamos en condiciones de ganar", agregó.

Perú derrotó por penales 5-4 a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2019. (AFP)

Por otro lado, Chile , vigente campeón de la Copa América , accedió a las semifinales tras derrotar por penales 5-4 a Colombia , selección con la que protagonizó un duelo intenso e igualó 0-0 en los 90’.

‘La Roja’ , conducida por Reinaldo Rueda y que venía siendo cuestionada por su desempeño en los amistosos previos al torneo continental, buscará, ante su clásico rival, su pase a la final, con la ilusión de coronarse nuevamente en el certamen.

"Queremos quedar en la historia como tricampeones, es el sueño de nosotros. Por eso ante Perú queremos hacer el mejor partido de la Copa , es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final y ese es nuestro objetivo", declaró Arturo Vidal , de acuerdo a la citada fuente.

El volante de Chile , destacó el juego colectivo de la bicolor, por lo que no dudó en calificar el partido por las semifinales de la Copa América 2019 como “muy difícil y muy lindo de jugarlo”.



Chile venció por penales 5-4 a Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2019. (AFP)

Paolo Guerrero vs. Eduardo Vargas

Paolo Guerrero y Eduardo Vargas vienen disputándose el trono de goleador de la Copa América desde el inicio de la década. En Argentina 2011, el delantero del ‘equipo de todos’ ganó el botín de oro con sus cinco goles anotados que llevaron a Perú hasta semifinales del torneo ganado por Uruguay .

Cuatro años después, en Chile 2015, quizás como pasándose la posta, el ‘Depredador’ y ‘Turboman’ quedaron igualados en lo más alto de la tabla de artilleros con cuatro anotaciones cada uno, aunque Vargas terminó festejando a lo grande con la primera Copa América ganada por ‘La Roja’ en su historia.

En 2016, en la edición del Centenario, fue el punzante atacante del país sureño el goleador del certamen, con seis tantos, que ayudaron a Chile a conseguir un nuevo título continental y seguir en lo más alto de Sudamérica.

Paolo Guerrero y Eduardo Vargas se verán las caras en el Arena do Gremio. (AFP)

Así llegaron a la Copa América 2019 , Paolo Guerrero con once ‘pepas’ en su bolsillo y Eduardo Vargas con diez. Pero el atacante de ‘La Roja’ anotó un doblete en el debut de Chile , en el que goleó a Japón por 4-0 y quedó al frente de los máximos anotadores en actividad.

Un día después, el 'Depredador' anotó la apertura en el triunfo peruano sobre Bolivia (3-1) y dio un golpe de autoridad, avisando que no cederá tan fácil su estatus de goleador continental.

Ahora, Paolo Guerrero y Eduardo Vargas tienen 12 tantos, siendo los máximos artilleros en actividad de la Copa América .



Perú vs. Chile: jugadores en ‘alerta amarilla’

Perú buscará el miércoles 3 de julio ante Chile su pase a la final de la Copa América 2019 , pero lo hará con ‘alerta amarilla’ para Christian Cueva y Carlos Zambrano .

Y es que ambos jugadores fueron amonestados en los cuartos de final ante Uruguay . Una nueva amonestación para ambos en el choque con ‘La Roja’ los dejaría automáticamente fuera del último compromiso de la bicolor en el torneo, ya sea en la final del domingo o en el partido por el tercer puesto que se disputará el sábado.

Por el lado de Chile , la misma situación atraviesan Arturo Vidal y Charles Aránguiz , quienes recibieron tarjeta amarilla en el enfrentamiento con Colombia por los cuartos de final de la Copa América 2019 .



"No estamos preocupados por las amarillas con Charles , si tenemos que jugarnos la vida y arriesgar una amarilla lo vamos a hacer, lo más importante es que la selección haga el mejor partido de toda la Copa y podamos estar en la final", declaró el volante del Barcelona.



Perú vs. Chile: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Chile : Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports