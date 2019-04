Perú vs. Chile: mira todas las incidencias del juego por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 | VIDEO Perú vs. Chile EN VIVO Y EN DIRECTO: Mira todas las incidencias del partido que se disputa en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos

Perú vs. Chile: mira todas las incidencias del juego por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 | Foto: Captura