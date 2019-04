Perú vs. Chile EN VIVO: Yuriel Celi y Nicolás Figueroa y los dos goles en tres minutos | VIDEO En el partido por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 entre Perú vs. Chile, Yuriel Celi y Nicolás Figueroa descontaron a los 54' y 57' para poner a tiro del empate al conjunto local

Perú vs. Chile: Yuriel Celi y Nicolás Figueroa y los dos goles en tres minutos | Foto: Captura