Fútbol en vivo | La selección peruana y Colombia se enfrentarán este domingo 20 de junio por la fecha tres de la Copa América 2021. La Blanquirroja viene de caer goleada 4-0 por Brasil y el Tricolor empató 0-0 con Venezuela, por ello ambos equipos necesitan urgentemente un triunfo.

Tras el empate conseguido ante Venezuela, Colombia se quedó con un sabor amargo por no sumar de a tres. Sin embargo este no sería el único dolor de cabeza para Reinaldo Rueda quien deberá replantear su esquema para el partido contra la selección peruana pues no podrá contar con dos de sus titulares.

Matheus Uribe se perderá el partido ante la Blanquirroja por acumular dos tarjetas amarillas en la Copa América 2021. A esta baja se le suma la de Luis Díaz el extremo izquierdo quien fue expulsado ante la Vinotinto tras cometer una dura falta sobre un jugador llanero.

Cambios a la vista

Reinaldo Rueda tendrá que mover su once inicialista para enfrentarse a la selección peruana. Sin embargo, hay otros tres cafeteros que están en capilla. Juan Guillermo cuadrado Daniel Muñoz y Rafael Santos Borré están advertidos y podrían perderse el juego contra Brasil por la cuarta fecha de la Copa América 2021 de recibir otra amonestación.

Se prevé que para el partido contra la selección peruana, Rueda replantee su equipo titular sin perder la intensidad que mostró en las dos primeras fechas de la Copa América 2021. El ‘Tricolor’ buscará su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental ante la Blanquirroja que llega dispuesta a quedarse con el triunfo.

