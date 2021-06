Mauricio Serna, embajador de la casa de apuestas en criptomonedas LatinBet24, analizó lo que será el partido entre la selección peruana y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. El recordado volante cafetero sabe perfectamente lo que puede dejar el encuentro entre el ‘Tricolor’ y la Blanquirroja.

La selección peruana y Colombia llegan a esta choque con la obligación de sumar de a tres para reponerse en las Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, Serna declaró que por ser rivales director por el cupo a la Copa del Mundo será un partido que “sacará chispas”.

“Siempre va a ser muy difícil. No solo para Perú sino también para Colombia. Son rivales que hasta por historia, identidad futbolística se parecen. Con Perú nos sacamos chispas. Entendemos que somos rivales a vencer”, indicó Serna.

El embajador de LatinBet24 también explicó que las Eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. “Somos 10 selecciones, jugamos 9 partidos de local. Aspiro a ganar los 9 pero tengo que tener en cuenta que contra Brasil y Argentina puedo perder. Me quedan 7 que tengo que tratar de ganarlos todos y si gano esos 7, estoy en un 80% de la clasificación al Mundial. Es la eliminatoria más difícil, por eso de 10 selecciones da 4, 5 cupos”, explicó Mauricio Serna.

Cambio en las bases

Colombia no ha iniciado con pie derecho las Eliminatorias Qatar 2022 y en la última fecha cayó goleado 6-1 a manos de Ecuador. Ante esta situación, Serna señaló que es momento de hacer un recambio en la nómina cafetera. El ‘Tricolor’ no podrá contar para esta fecha con James Rodríguez ni Radamel Falcao.

“Creo que también hay momentos que hay que pensar en un recambio y seguramente Reinaldo Rueda, nuestro técnico que conoce muy bien a todos nuestros futbolistas, está encaminado en eso. Por más que el entrenador siempre quiere tener a todas las estrellas para que brillen. Hay veces que esas estrellas no están funcionando y no es que no los convoquen pero si hay otros jugadores que andan bien, hay que aprovechar esas situaciones”, indicó Serna.

