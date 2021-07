Perú vs. Paraguay en vivo por los cuartos de final de la Copa América 2021. La selección peruana choca ante la Albirroja en un duelo de pronóstico reservado entre dos equipos que han demostrado un rendimiento parejo a lo largo de este certamen. Eso sí, el equipo que dirige Eduardo Berizzo no contará con su máxima figura, Miguel Almirón, quien sufrió una lesión en el duelo ante Uruguay y no estará en lo que resta del torneo. Revisa aquí la guía de canales y horarios.

Perú vs. Paraguay: horarios del partido

Perú: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Chile: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Estados Unidos (este): 17:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 14:00 horas

Perú vs. Paraguay: canales de TV para ver el partido

Argentina | DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia | Tigo Sports

Brasil | NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App

Canadá | TSN App, Univision Canada, TLN, TSN3

Chile | DirecTV Sports Chile, TNT Sports 2 y TNT Sports HD

Colombia | DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador | DirecTV Sports

México | Sky HD

Paraguay | Telefuturo, SNT Paraguay y Tigo Sports

Perú | DirecTV Sports y América TV

España | TV G2

Estados Unidos | Fox Sports 1, TUDN y Univision

Uruguay | DirecTV Sports

Venezuela | DirecTV Sports

¿Dónde ver el Canal 4 (América TV) en vivo?

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de América TV solo para Perú debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de América TV Go y ver por ahí el cotejo de la Copa América 2021.

Si deseas descargar AméricaTV GO para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de AméricaTV GO vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

¿Dónde ver el Canal 9 (SNT Paraguay en vivo?

SNT es uno de los dos canales de señal abierta que en Paraguay transmitirán el duelo ante Perú por los cuartos de final de la Copa América 2021. Para ingresar a ver la plataforma online de SNT debes ingresar a su web oficial y allí hay una señal online donde puedes sintonizar el Paraguay vs. Perú minuto a minuto. Ingresa DANDO CLICK AQUÍ.

Señal satélite

Claro TV: Canal 21

Personal TV: Canal 41

Señal cable

Tigo Sports: Canal 9 y 709 (HD)

Gigared (Argentina): Canal 21

Cablevisión (Argentina): Canal 17, canal 23 y canal 25

Señal IPTV

Copaco TV: Canal 9

Personal Flow: Canal 9 (HD)

Posibles formaciones de Perú y Paraguay

Perú: Gallese, Corzo, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Peña; Carrillo, Cueva y Lapadula.

Paraguay: Silva; Espínola, Rojas, Alonso, Alderete; Samudio, Giménez, Villasanti, Ángel Romero; Óscar Romero y Ávalos.

