Perú vs. Paraguay: cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20

Hoy, 22 de enero, desde las 17:30 horas, Perú vs. Paraguay juegan en Talca por el Grupo B del Sudamericano Sub 20. La selección peruana, dirigida por Daniel Ahmed, buscará su segundo triunfo consecutivo para estar más cerca del hexagonal final. El encuentro será transmitido por Movistar Deportes y Latina; además, El Comercio transmitirá el minuto a minuto del encuentro por la web.

Conoce a qué hora y qué canales transmitirán el Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 por la tercera fecha del Grupo B. Además, cómo ver fútbol en vivo desde tu celular o televisión online, a través de diferentes plataformas web, para no perderte detalles de las jugadas polémicas, videos, goles, estadísticas y tabla de posiciones.

Perú intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut en el Sudamericano Sub 20 ante Uruguay, donde venció 1-0. Hoy enfrenta a Paraguay, que solo ha ganado un punto en dos jornadas y tiene poco margen de error en el grupo B.

Por otro lado, Paraguay prepara el duelo de hoy con más presión que su rival porque es colista del grupo con solo un punto y una pésima diferencia de goles por culpa de la goleada (3-0) que le infligió Ecuador en el debut.

¿Cómo ver el Perú vs. Paraguay por app móvil?

El partido entre Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20, puedes seguirlo por aplicaciones móviles. De esta manera, no te podrás perder ningún detalle del fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

▷ Seguir aquí el Perú vs. Paraguay en vivo online vía TyC Sports



▷ Seguir aquí el Perú vs. Paraguay en vivo online vía Caracol Play



▷ Seguir aquí el Perú vs. Paraguay en vivo online vía Movistar Deportes



▷ Seguir aquí el Perú vs. Paraguay en vivo online vía Univisión



¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20?

Para ver Perú vs. Paraguay existen diferentes canales de televisión y aplicaciones móviles disponibles en diferentes países de Latinoamérica. La lista publicada a continuación corresponde para ver fútbol en vivo, diferidos o vía pago por evento por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

México: Univisión TDN

Perú: Movistar Deportes, Latina

¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay Sub 20?