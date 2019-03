Perú vs. El Salvador EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde VER EN DIRECTO el amistoso FIFA?

Perú y El Salvador juegan hoy, 26 de marzo, en el Kennedy Memorial Stadium de Washington desde las 7:00 pm. vía Movistar Deportes y Latina. El equipo de Ricardo Gareca buscará su segundo triunfo consecutivo en el año de cara a la próxima Copa América y aquí te daremos a conocer los canales de transmisión, plataformas web y demás medios para ver fútbol en vivo y en directo.

El Comercio realizará el minuto a minuto del partido y las notas relacionadas al Perú vs. El Salvador para no perderte detalles de los goles, videos, jugadas polémicas, entre otros datos que debes conocer.

La selección peruana propinó el viernes en el Red Bull Arena de Nueva Jersey una derrota por 1-0 a la selección de Paraguay, resultado que aguó la fiesta de estreno del argentino Eduardo Berizzo como seleccionador sustituto del colombiano Juan Carlos Osorio.

La única duda en Perú la produjo el punta Jefferson Farfán, que se entrenó al margen del grupo para minimizar los efectos de una sobrecarga muscular. No obstante, su inclusión en el once no parece estar comprometida.

Con los partidos contra Paraguay y El Salvador la selección peruana ha comenzado su preparación para la Copa América, del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

Por otro lado, El Salvador busca extender este martes en Washington su lista de buenos resultados con el mexicano Carlos de los Cobos en el banquillo cuando enfrentará en partido amistoso a la formación peruana, que dirige con acierto el argentino Ricardo 'el Tigre' Gareca.

Este será el segundo amistoso que sostendrá la formación cuscatleca bajo la dirección del mexicano. El primero terminó con goleada por 3-1 a Guatemala.

"Nos levantamos a las 3.00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", apuntó el domingo el entrenador mexicano.

"Ante Perú, el resultado es lo que menos me importa. Habrá oportunidad para que otros jugadores tengan la oportunidad de jugar, de que se muestren, porque ahora, con estos 23 jugadores, tenemos un grupo muy parejo", manifestó

Los salvadoreños llegan al partido que se jugará en el estadio Robert F. Kennedy con los ánimos en alto después de vencer por 2-0 a Jamaica en San Salvador el pasado sábado, en la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Salvador tiene como máximo desafío en 2019 la Copa Oro que transcurrirá en territorio estadounidense durante el mismo periodo de la Copa América.

Perú ganó 1-0 a Paraguay con gol de Christian Cueva a los 4 minutos. El partido se jugó en el Red Bull Arena. AFP

Perú vs. El Salvador: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo; y Beto da Silva. Seleccionador: Ricardo Gareca.



El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén; Joaquín Rivas. Seleccionador: Carlos de los Cobos.



Canales que transmiten el Perú vs. El Salvador en vivo y en directo

Para ver el Perú vs. El Salvador te presentamos una lista que corresponde a los partidos en vivo, diferidos o via pago por evento son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

En Perú, el partido será transmitido vía Movistar Deportes y Latina, por televisión de pago y señal abierta, respectivamente. Para verlo de manera online, puedes descargar la app móvil de Movistar Play, suscribirte con todos tus datos y disfrutar del encuentro desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. A continuación, los canales que transmitirán el encuentro amistoso fecha FIFA.

Canadá: beIN Sports Connect, beIN Sports Canadá

El Salvador: EsMiTV

Francia: beIN Sports Connect, beIN Sports MAX 5

Perú: Movistar Deportes y Latina



El equipo de Ricardo Gareca buscará su segundo triunfo consecutivo ante El Salvador. AFP

Horarios en el mundo para ver el Perú vs. El Salvador

México: 6:00 pm

Perú: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Chile: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Brasil: 10 pm

Reino Unido: 12:00 am (27 de marzo)

España: 1:00 am (27 de marzo)

Japón: 10:00 am (27 de marzo)



Últimos 5 partidos de Perú

12/10/18 | Perú 3-0 Chile | Amistoso FIFA

16/10/18 | Estados Unidos 1-1 Perú | Amistoso FIFA

15/11/18 | Perú 0-2 Ecuador | Amistoso FIFA

20/11/18 | Perú 2-3 Costa Rica | Amistoso FIFA

22/03/19 | Perú 1-0 Paraguay | Amistoso FIFA



Últimos 5 partidos de El Salvador

13/10/18 | El Salvador 3-0 Bárbados | Eliminatorias Copa de Oro

16/11/18 | Bermuda 1-0 El Salvador | Eliminatorias Copa de Oro

20/11/18 | El Salvador 1-0 Haití | Eliminatorias Copa de Oro

06/03/19 | El Salvador 3-1 Guatemala | Amistoso FIFA

23/03/19 | El Salvador 2-0 Jamaica | Eliminatorias Copa de Oro